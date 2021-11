(Bruxelles) Le cycliste britannique Mark Cavendish s’est fracturé deux côtes et a subi un « léger pneumothorax » lors d’un accident survenu dans le cadre d’une épreuve sur piste en Belgique.

Son équipe Deceuninck-Quick-Step a révélé dans un communiqué que Cavendish avait passé la soirée de dimanche à l’hôpital universitaire de Gand à la suite de cet incident aux Six Jours de Gand.

« Les examens ont montré que Mark a été victime de deux côtes fracturées sur le côté gauche et a un petit pneumothorax (poumon affaissé), des problèmes qui ont tous les deux été traités avec des médicaments, et il a été gardé à l’hôpital pour observation, a précisé l’équipe. On s’attend à ce que Mark obtienne son congé plus tard dans la journée ou demain matin, et qu’il suive ensuite une période de convalescence. »

Cavendish, âgé de 36 ans, a connu un regain cette saison, égalant le record historique d’Eddy Merckx de 34 victoires d’étape au Tour de France en juillet.