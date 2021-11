(Milan) La prochaine édition du Tour d’Italie comptera de difficiles ascensions, notamment de l’Etna, du Blockhaus, du Mortirolo et de la Santa Cristina.

Associated Press

Les six étapes en montagnes du Giro 2022 ont été révélées mercredi, alors que les organisateurs du Grand Tour poursuivent leur présentation échelonnée du parcours.

Rompant avec la tradition, RCS Sport a décidé de dévoiler les détails de la compétition en plusieurs présentations, commençant avec les sept étapes servant mieux les sprinters, lundi, et les six étapes plus accidentées le lendemain.

C’est toutefois en montagnes que le gagnant du Giro devrait être choisi. Egan Bernal, champion en titre, a d’ailleurs dit en voyant ces six étapes de montagnes que l’édition 2022 « sera une autre édition difficile ». Selon lui, l’ascension de l’Etna, où sera installée la première ligne d’arrivée en altitude, pourrait éliminer ceux qui ne seront pas à 100 % dès la première semaine du Tour.

Le Giro sera lancé le 6 mai par trois étapes en Hongrie avant le premier jour de repos, au cours duquel les cyclistes voyageront vers l’Italie. Ils devraient rencontrer leur premier véritable à la conclusion de la quatrième étape, avec l’ascension de l’Etna.

Trois autres courses se termineront au sommet, dont au Blockhaus, où le fil d’arrivée est au bout d’une ascension à plus de 10 %, après une série de virages en épingle. Cette étape de 187 km compte près de 5000 m d’ascension.

Il y en aura davantage dans les étapes traditionnelles des vignobles. Les 200 km séparant Salo d’Aprica comptent 5400 m de montée sur le Goletto di Cadino, ainsi que le Mortirolo et la Santa Cristina.

Une autre étape à cinq étoiles — plus haut degré de difficulté — est la dernière en montagnes. La route de 167 km à partir de Brunello comprend le dernier fil d’arrivée en altitude et les trois dernières ascensions de la compétitions : le col de San Pellegrino, le col Pordoi — point le plus élevé de la compétition — et le passo Fedeia, au pied du glacier Marmolada.

Cette étape sera l’avant-dernière journée du Giro, avant le contre-la-montre à Vérone, ce qui devrait constituer la dernière étape de la compétition.

Les détails de cette dernière étape seront dévoilés jeudi, en même temps que les dates exactes de toutes les étapes.