(Milan) Le Tour d’Italie l’année prochaine comportera sept étapes très favorables aux sprinteurs, ont annoncé les organisateurs de la course.

Associated Press

En rupture avec la tradition, l’organisateur de la course RCS Sport a décidé de publier les détails de la course de l’année prochaine par tranches. La semaine dernière, on a annoncé que la 105e édition du Giro commencerait en Hongrie – comme il était prévu de le faire l’année dernière avant la pandémie de coronavirus.

Deux des trois étapes en Hongrie sont adaptées aux sprinteurs, bien que la première étape vallonnée de 195 kilomètres comprenne une arrivée en montée.

« C’est un Giro plein d’excellentes occasions pour les sprinteurs. Peut-être que l’arrivée de la première étape est plus favorable pour un finisseur ou un sprinteur qui peut bien grimper », a révélé le spécialiste du sprint Elia Viviani, qui a remporté quatre de ses cinq victoires d’étape au Giro en 2018, lorsqu’il a également remporté le classement par points.

« J’aimerais pouvoir me battre à nouveau pour remporter la Maglia Ciclamino (le meneur du classement par points) et essayer de gagner quelques étapes… Il y a certainement la possibilité de répéter ma performance au Giro 2018. »

RCS Sport a dévoilé cinq étapes supplémentaires adaptées aux sprinteurs lundi, bien qu’il ne confirmera pas précisément quand ces étapes auront lieu avant que le parcours ne soit décrit dans son intégralité, jeudi.

Les étapes vallonnées seront dévoilées mardi et celles de haute montagne mercredi.

Les étapes de sprint en comprennent une en Sicile, de Catane à Messine, et deux qui sont les plus longues du Giro de l’année prochaine. L’étape de 201 kilomètres le long du lac Balaton de Kaposvár à Balatonfüred qui est la dernière étape en Hongrie, et une autre de la même distance qui est complètement sur le plat de Santarcangelo di Romagna à Reggio Emilia.

La dernière étape pour les sprinteurs en est une courte et rapide de 146 kilomètres de Borgo Valsugana à Trévise qui comprend deux ascensions de catégorie 4 et traverse également la zone de production de Prosecco entre Valdobbiadene et Refrontolo.

Le Giro se déroulera du 6 au 29 mai.