(Saint-Gaudens) L’Autrichien Patrick Konrad a remporté la 16e étape du Tour de France, mardi, tandis que Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de meneur du classement cumulatif.

La Presse Canadienne

Konrad a lancé l’attaque décisive avec environ 36 km à franchir, et 4 km avant d’atteindre le sommet du col de Portet-d’Aspet. Il a ensuite maintenant la cadence pour s’adjuger sa première victoire d’étape à la Grande Boucle en carrière.

Le cycliste âgé de 29 ans a terminé 42 secondes devant un groupe de poursuite de formé de Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Pierre-Luc Périchon, Franck Bonnamour et Alex Aranburu Deba, à l’occasion de cette deuxième journée de course dans les Pyrénées.

Pogacar, qui est champion en titre du Tour de France, a franchi le fil d’arrivée avec un retard de 13 minutes et 49 secondes sur Konrad, mais il a conservé son avance de près de cinq minutes devant ses principaux adversaires au classement général, Rigoberto Uran et Jonas Vingegaard.

Pogacar est demeuré dans le peloton principal, près de ses rivaux, tandis que ses coéquipiers de l’équipe UAE Team Emirates et lui sillonnaient les routes au départ de la Principauté d’Andorre.

Après la deuxième journée de repos du Tour de France lundi, l’étape de mardi s’est mise en branle à la station de ski Pas-de-la-Case, située à 2080 mètres d’altitude. Il s’agissait du départ le plus élevé de l’histoire de la compétition, et les coureurs ont dû négocier une longue descente avant de se mesurer à l’ascension du col de Port.

Amund Groendahl Jansen, qui éprouvait des ennuis depuis le carambolage survenu lors de la première étape, a abdiqué mardi matin, tout comme Vincenzo Nibali. L’Italien avait déjà indiqué qu’il abandonnerait après la 15e étape afin de se concentrer sur l’épreuve de cyclisme sur route aux Jeux olympiques de Tokyo.

Par ailleurs, avec 66 points, l’Ontarien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) demeure au deuxième rang du classement des grimpeurs. Le Hollandais Wout Poels trône au sommet du classement avec 74 points.

Woods, un cycliste âgé de 34 ans originaire d’Ottawa, a terminé 127e mardi, et il pointe au 29e rang du classement cumulatif. Ses compatriotes québécois Hugo Houle (Astana) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) ont suivi respectivement aux 63e et 106 échelons.