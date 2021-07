Cyclisme

Coupe du monde de vélo de montagne

La météo vole la vedette à Les Gets

Les concurrents du cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne de Les Gets (France) ont conclu leur épreuve couverts de boue, dimanche. Chez les hommes, le Suisse et meneur au classement du circuit, Mathias Fluekiger, a été le plus rapide. Classé 41e (+7 minutes 1 seconde), Léandre Bouchard (Pivot Cycles – OTE) a été le meilleur Canadien.