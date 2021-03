Cyclisme

Cyclisme sur route

Olivia Baril : joindre l’utile à l’agréable

Parfois, les astres doivent être alignés pour que les choses puissent enfin se concrétiser. C’est le cas d’Olivia Baril qui a pu devancer le début de sa carrière de cycliste professionnelle tout en terminant ses études plus rapidement. Une aventure improbable rendue possible grâce à son désir constant d’avancer et aux circonstances particulières de la dernière année.