Karol-Ann Canuel (SD Worx) était du départ du 46e Trophée Alfredo Binda-Commune de Cittiglio, dimanche, en Italie, son premier évènement World Tour de la saison. La Québécoise s’est classée 52e dans cette course d’un jour remportée par l’Italienne Elisa Longo Borghini de la formation Trek-Segafredo.

Sportcom

Après avoir pris le deuxième rang des Strade Bianche au début du mois de mars, la championne italienne en titre a complété les 141,8 kilomètres en un temps de 3 h 43 min 29 s. Elle a attaqué dans la dernière montée d’Orino pour s’échapper sur une vingtaine de kilomètres et signer la victoire en solo. La Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo Visma) a franchi la ligne d’arrivée 1 minute 42 secondes plus tard en devançant au sprint quatre autres cyclistes. Vos avait remporté cette course en 2019, alors que le Trophée Alfredo Binda n’avait pas été présenté l’an dernier.

« Ça n’a pas vraiment été une bonne journée pour mon équipe et moi et on n’a pas réussi à avoir un bon résultat », a mentionné Karol-Ann Canuel, elle qui n’avait pas réellement d’attentes en début de journée. Elle a conclu la course 5 minutes 26 secondes derrière Longo Borghini.

Sa coéquipière sud-africaine Ashleigh Moolman a été la meilleure de la formation SD Worx, terminant en 14e place (+2 minutes 46 secondes).

« C’était une course vraiment difficile et très rapide, a poursuivi Canuel. De mon côté, j’ai eu des crampes et ça m’a nui durant la course. Je pense que la forme est bonne, mais le niveau est également très relevé. »