Giro d'Italie

Jai Hindley et Tao Geoghegan Hart à égalité au sommet

(Sestrières) Le cycliste australien Jai Hindley et le Britannique Tao Geoghegan Hart sont à égalité en tête à l’aube de l’étape finale du Tour d’Italie, après avoir parcouru plus de 3500 km en 20 jours de course.