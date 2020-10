PHOTO MARCO ALPOZZI, ASSOCIATED PRESS

Jai Hindley et Tao Geoghegan Hart à égalité au sommet

(Sestrières) Le cycliste australien Jai Hindley et le Britannique Tao Geoghegan Hart sont à égalité en tête à l’aube de l’étape finale du Tour d’Italie, après avoir parcouru plus de 3500 km en 20 jours de course.

The Associated Press

Hindley s’est cependant adjugé le maillot rose de meneur par une fraction de seconde, et Hart a remporté l’avant-dernière étape présentée samedi pour mettre la table pour un duel au sommet dimanche, lors du contre-la-montre individuel à Milan.

Hart a vaincu Hindley au sprint lors de cette 20e étape présentée en terrain montagneux, laquelle était ponctuée de trois cols en bordure de la prestigieuse station de ski italienne de Sestrières.

Hindley et Hart présentent un temps cumulatif de 80 heures, 22 minutes et sept secondes. Les organisateurs du Giro ont dû retourner jusqu’aux deux contre-la-montre survenus plus tôt dans la compétition pour départager les deux cyclistes par une fraction de seconde.

L’ex-détenteur du maillot rose, Wilco Kelderman, a glissé au troisième rang du classement général, à 1 : 32.

Le vainqueur du Tour d’Italie sera déterminé à l’issue d’un contre-la-montre individuel de 15,7 km qui aura lieu à Milan, et qui favorisera de toute évidence Hart.