PHOTO MARCO ALPOZZI, ASSOCIATED PRESS

(Giovinazzo) Premier cas positif à la COVID-19 dans un grand tour, le Britannique Simon Yates s’est retiré du Giro avant le départ de la 8e étape, samedi matin, à Giovinazzo (sud).

Agence France-Presse

L’équipe Mitchelton a annoncé l’abandon de son chef de file, déjà décroché au classement mais candidat évident au podium dans une course dont il a porté le maillot rose pendant 13 jours, voici deux ans.

Le Britannique a développé des symptômes très légers dans les heures qui ont suivi vendredi l’arrivée de la 7e étape à Brindisi, a expliqué la formation australienne.

« L’équipe médicale a immédiatement demandé un test rapide qui a indiqué un résultat positif », a précisé Mitchelton. « Un deuxième test, RT-PCR, a ensuite été effectué et a confirmé le résultat positif ».

Simon Yates, dont les symptômes restent très légers, a été transporté par ambulance pour une période de quarantaine.

« Les coureurs et le personnel ont également subi un test rapide, qui ont tous donné un résultat négatif », a souligné la formation australienne, l’une des 19 appartenant au WorldTour (1re division mondiale). Ils ont reçu le feu vert, de la part du Giro, de continuer la course et doivent subir, par précaution, d’autres tests dans les prochains jours.

Simon Yates, 28 ans, avait fléchi dans la première arrivée au sommet, lundi dernier à l’Etna. Il occupait avant son abandon la 21e place du classement, à 3 min 52 s du Portugais Joao Almeida, en tête de la course.

Des contrôles de routine

« Nous effectuons des contrôles de température de routine », a expliqué le Dr Matteo Beltemacchi, médecin de l’équipe. « Simon a affiché un peu de température. Il a été isolé dans sa chambre et nous avons immédiatement demandé un test rapide en utilisant l’offre de services de RCS » (société organisatrice du Giro).

Le Giro prévoit, comme le Tour de France auparavant, des vagues de détection de la COVID-19, avant la course et pendant les deux journées de repos des grands tours. Mais les différentes équipes ont la liberté de procéder elles-mêmes à des mesures de sécurité supplémentaires et de faire appel à des tests, à partir de premiers indices.

Sur le Tour de France, quatre personnes de l’encadrement de quatre équipes différentes (mais aucun coureur) ont eu un résultat positif lors de la première journée de repos, tout comme le directeur du Tour Christian Prudhomme. Tous les résultats ont été négatifs lors de la dernière vague de détection.

Depuis la reprise des compétitions en août, Simon Yates a justifié son statut de leader d’équipe en prenant en août la troisième place du Tour de Pologne puis en gagnant à la mi-septembre Tirreno-Adriatico… devant le Britannique Geraint Thomas, lui aussi déjà mis hors jeu du Giro en raison d’une chute.

Le Britannique, qui sera séparé l’année prochaine de son frère jumeau Adam (en partance pour Ineos), a prolongé son engagement avec l’équipe Mitchelton jusqu’à fin 2022.