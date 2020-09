(Imola) La Québécoise Karol-Ann Canuel faisait face à un important défi en ouverture des Championnats du monde de cyclisme sur route, à Imola en Italie. Jeudi, elle a conclu le contre-la-montre individuel au 22e rang. Sa coéquipière de la formation Boels-Dolmans, la Néerlandaise Anna Van Der Breggen, a remporté les grands honneurs.

Sportcom

« Je suis contente de la manière dont j’ai géré ma course, a affirmé Canuel (+2 minutes 46 secondes) à Sportcom. C’était un dur vent de face pour l’aller et un vent de dos au retour, puis il restait à gérer la partie la plus technique à la fin. C’est vraiment une course difficile. Ç’a bien été en général et je suis contente de mon effort, mais le résultat n’est pas ce à quoi je m’attendais nécessairement. »

Il s’agissait d’une septième participation consécutive pour l’athlète de Gatineau à cette épreuve. Elle a assuré avoir bien récupéré dans les jours qui ont suivi le Giro Rosa, qui a pris fin samedi dernier. Avec les changements apportés au calendrier en raison de la COVID-19, il s’agissait du seul contre-la-montre individuel de sa saison. L’an dernier, elle avait pris la 12e place.

Van Der Breggen, qui a complété les 31,7 kilomètres en 40 minutes et 20 secondes, avait terminé au deuxième rang de cette épreuve à quatre reprises durant sa carrière. La Suissesse Marlen Reusser (+15 secondes) et la Néerlandaise Ellen Van Dijk (+ 31 secondes) ont complété le podium.

L’Américaine Chloe Dygert, championne en titre, faisait partie des favorites, mais n’a pas complété la course en raison d’une chute dans une courbe, dans une section du parcours où les coureuses arrivaient à grande vitesse. Dygert occupait le premier rang au temps intermédiaire.

D'autre part, la Manitobaine Leah Kirchmann était quant à elle l’autre Canadienne au départ. Elle pointe au 21e échelon (+2 min 34 s).

Alex Cataford sera le seul Canadien en action au contre-la-montre chez les hommes, vendredi. Les Québécoises Karol-Ann Canuel, Marie-Soleil Blais et Magdeleine Vallières-Mill prendront part à la course en ligne samedi. Guillaume Boivin et Hugo Houle sont de la liste de départ pour l’épreuve masculine dimanche.