(Marseille) Une enquête a été ouverte sur des soupçons de dopage visant une équipe du Tour de France cycliste qui vient de s’achever, et a permis la découverte de médicaments et d’une « méthode pouvant être qualifiée de dopante », a annoncé lundi le parquet à l’AFP.

Agence France-Presse

Peu après, le parquet a ajouté que deux gardes à vue étaient en cours.

Selon des précisions fournies à l’AFP par une source proche du dossier confirmant des informations du Journal du Dimanche et de L’Équipe, une perquisition menée par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique visait plusieurs coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l’équipe médicale, a été menée.

La perquisition, selon les deux journaux, a eu lieu mercredi près de Méribel (Savoie).

Cette enquête préliminaire a été ouverte par le pôle santé publique du parquet de Marseille « des chefs d’administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d’une manifestation sportive, aide à l’utilisation et incitation à l’usage de de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale », a précisé la procureure Dominique Laurens.

Mme Laurens, sans donner plus de précision sur la perquisition, a évoqué auprès de l’AFP « la découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante », ajoutant que « tout cela (devait) être travaillé ».

Leader de l’équipe Arkéa-Samsic, Nairo Quintana a terminé l’épreuve à la 17e place, à plus d’une heure du vainqueur, le Slovène Tadej Pogacar. Dans la même équipe, le Français Warren Barguil a quant à lui fini à la 14e place, à 31 minutes de Pogacar.