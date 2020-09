(Méribel) Miguel Angel Lopez s’est propulsé jusqu’à la troisième place du classement général du Tour de France en remportant l’étape-reine, mercredi, au col de la Loze.

Simon Drouin

La Presse

Celui qu’on surnomme Superman, coéquipier du Québécois Hugo Houle chez Astana, s’est servi d’un moment de flottement entre le maillot jaune Primoz Roglic (Jumbo) et son coéquipier Sepp Kuss pour s’envoler sur les pentes les plus raides de cette arrivée inédite.

PHOTO BENOIT TESSIER, AP Le Colombien Miguel Angel Lopez à l'arrivée de la 17e étape, entre Grenoble et le Col de la Loze.

Deuxième de l’étape à 15 secondes de Lopez (Astana), le maillot jaune slovène a consolidé sa première place au général en tenant à distance son jeune compatriote Tadej Pogacar, troisième à 30 secondes. Roglic détient maintenant une avance de 57 secondes. Lopez, qui a profité de la défaillance de Rigoberto Uran (9e), suit à 1 min 26 s.

GRAPHIQUE TOUR DE FRANCE Le Col de la Loze est l'étape reine du Tour de France.

À son premier Tour, Lopez décroche une première étape. Le cycliste de 26 ans est monté sur le podium du Giro et de la Vuelta en 2018. « C’est vraiment un rêve, je suis très ému », a réagi le Colombien, remerciant le travail de ses coéquipiers peu après l’arrivée.

Parti en échappée à cinq coureurs au début de l’étape, Richard Carapaz (Ineos), deuxième la veille, a pu croire à la victoire, mais il s’est fait rejoindre par les principaux favoris à trois kilomètres du sommet. L’Espagnol Mikel Landa n’a pas été en mesure de profiter du forcing exercé par sa formation Bahrein, se contentant du septième rang.

Houle grimpe au classement général

Lâché dans le col de la Madeleine à 75 km de l’arrivée, le Québécois Hugo Houle a terminé 55e à un peu plus de 25 minutes. Il a amélioré de deux places sa position au classement général et termine la 17e étape entre Grenoble et le terrible Col de la Loze au 47e rang.

Classement de la 17e étape du Tour de France, entre Grenoble et Col de la Loze :

1. Miguel Ángel López (COL/AST) les 170,0 km en 4 h 49 : 08.

(moyenne : 35,3 km/h)

2. Primož Roglic (SLO/JUM) à 15.

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 30.

4. Sepp Kuss (USA/JUM) 56.

5. Richie Porte (AUS/TRE) 1 : 01.

6. Enric Mas (ESP/MOV) 1 : 12.

7. Mikel Landa (ESP/BAH) 1 : 20.

8. Adam Yates (GBR/MIT) 1 : 20.

9. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1 : 59.

10. Tom Dumoulin (NED/JUM) 2 : 13.

11. Richard Carapaz (ECU/INE) 2 : 41.

12. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2 : 48.

13. Damiano Caruso (ITA/BAH) 3 : 30.

14. Guillaume Martin (FRA/COF) 3 : 59.

15. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 4 : 09.

16. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 6 : 12.

17. Carlos Verona (ESP/MOV) 6 : 53.

18. David De la Cruz (ESP/UAE) 7 : 15.

19. Wout van Aert (BEL/JUM) 7 : 15.

20. Warren Barguil (FRA/ARK) 7 : 15.

21. Gorka Izagirre (ESP/AST) 8 : 19.

22. Peio Bilbao (ESP/BAH) 9 : 10.

23. Hugh Carthy (GBR/EF1) 9 : 49.

24. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 12 : 14.

25. Robert Gesink (NED/JUM) 15 : 33.

26. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 18 : 05.

27. George Bennett (NZL/JUM) 18 : 26.

28. Jan Polanc (SLO/UAE) 18 : 40.

29. Michael Gogl (AUT/DDT) 19 : 00.

30. Omar Fraile (ESP/AST) 19 : 08.

31. Daniel Martin (IRL/ICA) 20 : 05.

32. Wouter Poels (NED/BAH) 20 : 36.

33. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 21 : 28.

34. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 21 : 28.

35. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 21 : 28.

36. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 21 : 28.

37. Lennard Kämna (GER/BOR) 21 : 47.

38. Rudy Molard (FRA/FDJ) 21 : 51.

39. Matej Mohoric (SLO/BAH) 22 : 04.

40. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 22 : 26.

41. Romain Sicard (FRA/TDE) 22 : 29.

42. Niklas Eg (DEN/TRE) 23 : 10.

43. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 23 : 33.

44. Nelson Oliveira (POR/MOV) 24 : 08.

45. Dáyer Quintana (COL/ARK) 25 : 17.

46. Nairo Quintana (COL/ARK) 25 : 17.

47. Quentin Pacher (FRA/VCC) 25 : 17.

48. Pavel Sivakov (RUS/INE) 25 : 17.

49. Cyril Barthe (FRA/VCC) 25 : 17.

50. Oliver Naesen (BEL/ALM) 25 : 17.

51. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 25 : 17.

52. Ben Hermans (BEL/ICA) 25 : 17.

53. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 25 : 17.

54. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 25 : 17.

55. Hugo Houle (CAN/AST) 25 : 17.

56. Michael Schär (SUI/CCC) 25 : 17.

57. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 25 : 17.

58. Dylan van Baarle (NED/INE) 25 : 17.

59. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 25 : 17.

60. Marc Soler (ESP/MOV) 25 : 17.

61. Pierre Rolland (FRA/VCC) 25 : 17.

62. Imanol Erviti (ESP/MOV) 25 : 17.

63. Cyril Gautier (FRA/VCC) 25 : 17.

64. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 25 : 17.

65. Daniel Martínez (COL/EF1) 25 : 26.

66. Esteban Chaves (COL/MIT) 25 : 26.

67. Nans Peters (FRA/ALM) 25 : 26.

68. Vegard Laengen (NOR/UAE) 25 : 26.

69. Winner Anacona (COL/ARK) 25 : 40.

70. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 25 : 48.

71. Connor Swift (GBR/ARK) 25 : 48.

72. Krists Neilands (LAT/ICA) 25 : 52.

73. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 25 : 52.

74. Daryl Impey (RSA/MIT) 25 : 52.

75. Neilson Powless (USA/EF1) 25 : 52.

76. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 25 : 59.

77. Nicolas Edet (FRA/COF) 25 : 59.

78. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 26 : 01.

79. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 26 : 06.

80. Tony Martin (GER/JUM) 26 : 06.

81. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 26 : 08.

82. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 26 : 08.

83. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 26 : 08.

84. Jesus Herrada (ESP/COF) 26 : 08.

85. Simon Geschke (GER/CCC) 26 : 32.

86. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 26 : 37.

87. Daniel Oss (ITA/BOR) 26 : 42.

88. Clément Venturini (FRA/ALM) 26 : 46.

89. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 27 : 25.

90. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 27 : 25.

91. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 27 : 30.

92. Anthony Turgis (FRA/TDE) 27 : 32.

93. Clément Russo (FRA/ARK) 27 : 40.

94. Harold Tejada (COL/AST) 28 : 17.

95. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 28 : 17.

96. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 28 : 17.

97. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 28 : 23.

98. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 28 : 23.

99. Michael Valgren (DEN/DDT) 28 : 25.

100. Mads Pedersen (DEN/TRE) 28 : 25.

101. Nicolas Roche (IRL/SUN) 28 : 27.

102. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 28 : 29.

103. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 28 : 30.

104. Jack Bauer (NZL/MIT) 28 : 30.

105. Bob Jungels (LUX/DEC) 28 : 32.

106. Felix Großschartner (AUT/BOR) 28 : 38.

107. Jan Hirt (CZE/CCC) 28 : 38.

108. Marc Hirschi (SUI/SUN) 28 : 41.

109. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 28 : 44.

110. Dario Cataldo (ITA/MOV) 28 : 45.

111. Toms Skujinš (LAT/TRE) 29 : 05.

112. Edward Theuns (BEL/TRE) 29 : 05.

113. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 29 : 09.

114. Jonas Koch (GER/CCC) 29 : 12.

115. Peter Sagan (SVK/BOR) 29 : 16.

116. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 29 : 16.

117. Andrey Amador (CRC/INE) 29 : 16.

118. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 29 : 20.

119. Fabien Grellier (FRA/TDE) 29 : 22.

120. Nils Politt (GER/ICA) 29 : 24.

121. Luka Mezgec (SLO/MIT) 29 : 26.

122. Nikias Arndt (GER/SUN) 29 : 26.

123. Casper Pedersen (DEN/SUN) 29 : 26.

124. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 29 : 29.

125. Dries Devenyns (BEL/DEC) 29 : 37.

126. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 29 : 40.

127. Amund Jansen (NOR/JUM) 29 : 44.

128. Guy Niv (ISR/ICA) 29 : 47.

129. Christophe Laporte (FRA/COF) 29 : 49.

130. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 30 : 09.

131. Luke Rowe (GBR/INE) 30 : 09.

132. Michael Morkov (DEN/DEC) 30 : 22.

133. Tim Declercq (BEL/DEC) 30 : 22.

134. Sam Bennett (IRL/DEC) 30 : 22.

135. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 30 : 22.

136. Elia Viviani (ITA/COF) 30 : 32.

137. Simone Consonni (ITA/COF) 30 : 32.

138. Marco Marcato (ITA/UAE) 30 : 32.

139. Max Walscheid (GER/DDT) 30 : 56.

140. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 31 : 04.

141. Caleb Ewan (AUS/LOT) 31 : 13.

142. Roger Kluge (GER/LOT) 31 : 13.

143. Matteo Trentin (ITA/CCC) 31 : 49.

144. Frederik Frison (BEL/LOT) 32 : 09.

145. Cees Bol (NED/SUN) 32 : 09.

146. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 32 : 23.

147. Marco Haller (AUT/BAH) 32 : 32.

148. André Greipel (GER/ICA) 32 : 45.

149. Kévin Reza (FRA/VCC) 32 : 52.

150. Bryan Coquard (FRA/VCC) 35 : 34.

151. Jens Debusschere (BEL/VCC) Hors délais

152. Mikel Nieve (ESP/MIT) Abandon

153. Egan Bernal (COL/INE) Non partant

154. Stefan Kung (SUI/FDJ) Non partant

Classement général du Tour de France après la 17e étape

1. Primož Roglic (SLO/Jumbo) 74 h 56 : 04.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 57.

3. Miguel Ángel López (COL/AST) 1 : 26.

4. Richie Porte (AUS/TRE) 3 : 05.

5. Adam Yates (GBR/MIT) 3 : 14.

6. Rigoberto Uran (COL/EF1) 3 : 24.

7. Mikel Landa (ESP/BAH) 3 : 27.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 4 : 18.

9. Tom Dumoulin (NED/JUM) 7 : 23.

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9 : 31.

11. Guillaume Martin (FRA/COF) 10 : 35.

12. Damiano Caruso (ITA/BAH) 12 : 30.

13. Richard Carapaz (ECU/INE) 19 : 55.

14. Warren Barguil (FRA/ARK) 25 : 22.

15. Nairo Quintana (COL/ARK) 30 : 51.

16. Sepp Kuss (USA/JUM) 35 : 53.

17. Peio Bilbao (ESP/BAH) 53 : 24.

18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 55 : 11.

19. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 08 : 42.

20. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 10 : 18.

21. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 19 : 53.

22. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 24 : 06.

23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 25 : 06.

24. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 25 : 14.

25. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 26 : 30.

26. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 h 28 : 10.

27. Esteban Chaves (COL/MIT) 1 h 30 : 18.

28. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 38 : 07.

29. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 h 41 : 57.

30. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 h 44 : 35.

31. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 45 : 03.

32. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 49 : 48.

33. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 h 53 : 44.

34. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 55 : 45.

35. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 55 : 50.

36. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 57 : 43.

37. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 57 : 43.

38. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1 h 59 : 40.

39. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 2 h 04 : 21.

40. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 2 h 04 : 29.

41. Robert Gesink (NED/JUM) 2 h 06 : 19.

42. Harold Tejada (COL/AST) 2 h 12 : 36.

43. Rudy Molard (FRA/FDJ) 2 h 14 : 56.

44. Jan Polanc (SLO/UAE) 2 h 15 : 03.

45. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2 h 16 : 33.

46. Jesus Herrada (ESP/COF) 2 h 17 : 35.

47. Hugo Houle (CAN/AST) 2 h 19 : 41.

48. Bob Jungels (LUX/DEC) 2 h 20 : 24.

49. Quentin Pacher (FRA/VCC) 2 h 23 : 14.

50. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 h 25 : 40.

51. Nicolas Edet (FRA/COF) 2 h 27 : 40.

52. Neilson Powless (USA/EF1) 2 h 28 : 17.

53. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2 h 30 : 50.

54. Niklas Eg (DEN/TRE) 2 h 31 : 40.

55. Simon Geschke (GER/CCC) 2 h 37 : 01.

56. Nelson Oliveira (POR/MOV) 2 h 40 : 22.

57. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 40 : 41.

58. Dylan van Baarle (NED/INE) 2 h 41 : 26.

59. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 2 h 42 : 46.

60. Marc Hirschi (SUI/SUN) 2 h 43 : 46.

61. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2 h 48 : 43.

62. Nicolas Roche (IRL/SUN) 2 h 48 : 51.

63. Omar Fraile (ESP/AST) 2 h 50 : 57.

64. Winner Anacona (COL/ARK) 2 h 54 : 12.

65. Oliver Naesen (BEL/ALM) 2 h 55 : 36.

66. Ben Hermans (BEL/ICA) 3 h 01 : 14.

67. Felix Großschartner (AUT/BOR) 3 h 02 : 03.

68. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 3 h 03 : 58.

69. Michael Valgren (DEN/DDT) 3 h 04 : 19.

70. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 3 h 12 : 12.

71. Cyril Gautier (FRA/VCC) 3 h 13 : 28.

72. Michael Schär (SUI/CCC) 3 h 16 : 01.

73. Nans Peters (FRA/ALM) 3 h 17 : 06.

74. Toms Skujinš (LAT/TRE) 3 h 17 : 07.

75. Dario Cataldo (ITA/MOV) 3 h 17 : 35.

76. Matteo Trentin (ITA/CCC) 3 h 20 : 38.

77. Jan Hirt (CZE/CCC) 3 h 21 : 39.

78. David De la Cruz (ESP/UAE) 3 h 21 : 51.

79. Andrey Amador (CRC/INE) 3 h 22 : 27.

80. Imanol Erviti (ESP/MOV) 3 h 22 : 51.

81. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 3 h 23 : 32.

82. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 23 : 51.

83. Vegard Laengen (NOR/UAE) 3 h 29 : 28.

84. Michael Gogl (AUT/DDT) 3 h 34 : 06.

85. Krists Neilands (LAT/ICA) 3 h 35 : 01.

86. Peter Sagan (SVK/BOR) 3 h 35 : 54.

87. Jack Bauer (NZL/MIT) 3 h 36 : 40.

88. Pavel Sivakov (RUS/INE) 3 h 37 : 42.

89. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 3 h 42 : 48.

90. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 3 h 44 : 11.

91. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 3 h 46 : 50.

92. Luka Mezgec (SLO/MIT) 3 h 46 : 58.

93. Dáyer Quintana (COL/ARK) 3 h 48 : 13.

94. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 3 h 48 : 26.

95. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 3 h 49 : 27.

96. Dries Devenyns (BEL/DEC) 3 h 49 : 33.

97. Cyril Barthe (FRA/VCC) 3 h 50 : 45.

98. Daryl Impey (RSA/MIT) 3 h 51 : 23.

99. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 3 h 54 : 35.

100. Casper Pedersen (DEN/SUN) 3 h 58 : 43.

101. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 4 h : 36.

102. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 4 h 01 : 00.

103. Clément Venturini (FRA/ALM) 4 h 01 : 13.

104. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 4 h 01 : 48.

105. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 4 h 01 : 54.

106. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 4 h 02 : 51.

107. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 4 h 04 : 43.

108. Daniel Oss (ITA/BOR) 4 h 05 : 40.

109. Christophe Laporte (FRA/COF) 4 h 09 : 32.

110. Marco Marcato (ITA/UAE) 4 h 10 : 05.

111. Connor Swift (GBR/ARK) 4 h 16 : 52.

112. Anthony Turgis (FRA/TDE) 4 h 17 : 58.

113. Simone Consonni (ITA/COF) 4 h 18 : 08.

114. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 4 h 22 : 20.

115. Fabien Grellier (FRA/TDE) 4 h 22 : 36.

116. Wouter Poels (NED/BAH) 4 h 25 : 11.

117. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 4 h 26 : 27.

118. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 4 h 26 : 34.

119. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 4 h 26 : 42.

120. Edward Theuns (BEL/TRE) 4 h 26 : 55.

121. Tony Martin (GER/JUM) 4 h 27 : 16.

122. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 4 h 33 : 39.

123. Nils Politt (GER/ICA) 4 h 34 : 14.

124. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 4 h 34 : 42.

125. Tim Declercq (BEL/DEC) 4 h 35 : 45.

126. Mads Pedersen (DEN/TRE) 4 h 35 : 59.

127. Bryan Coquard (FRA/VCC) 4 h 36 : 32.

128. Jonas Koch (GER/CCC) 4 h 36 : 32.

129. Amund Jansen (NOR/JUM) 4 h 39 : 31.

130. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 4 h 39 : 45.

131. Nikias Arndt (GER/SUN) 4 h 43 : 03.

132. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 4 h 45 : 23.

133. Luke Rowe (GBR/INE) 4 h 45 : 49.

134. Michael Morkov (DEN/DEC) 4 h 47 : 37.

135. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 4 h 50 : 37.

136. Kévin Reza (FRA/VCC) 4 h 51 : 28.

137. Clément Russo (FRA/ARK) 4 h 51 : 34.

138. Elia Viviani (ITA/COF) 4 h 52 : 17.

139. Max Walscheid (GER/DDT) 4 h 53 : 11.

140. Guy Niv (ISR/ICA) 4 h 54 : 29.

141. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 4 h 56 : 14.

142. Cees Bol (NED/SUN) 5 h : 11.

143. André Greipel (GER/ICA) 5 h : 20.

144. Sam Bennett (IRL/DEC) 5 h : 37.

145. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 5 h 02 : 46.

146. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 5 h 04 : 54.

147. Marco Haller (AUT/BAH) 5 h 07 : 00.

148. Caleb Ewan (AUS/LOT) 5 h 11 : 20.

149. Frederik Frison (BEL/LOT) 5 h 21 : 31.

150. Roger Kluge (GER/LOT) 5 h 26 : 09.