Marianne Vos (CCC) ne cesse d’impressionner au Giro Rosa. La Néerlandaise a amélioré mercredi son record du plus grand nombre de victoires d’étapes du Tour d’Italie féminin. Ce troisième triomphe en quatre jours, un deuxième consécutif, porte son total à 28. La Québécoise Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans) a terminé au 58e rang de cette sixième étape, à 18 secondes de la gagnante.

Sportcom

« C’est une course qui ressemblait vraiment à celle d’hier (mardi), presque une copie conforme, a indiqué l’athlète de Gatineau. Ç’a été dur dans les montées et CCC a fait le tempo encore une fois. C’était assez dur pour faire décrocher des sprinteuses et ça s’est joué avec un groupe de 50 à la fin. »

Seulement quatre secondes ont séparé les deux premiers groupes de cyclistes à l’arrivée et le classement général provisoire n’a pas été bousculé. La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) demeure en rose avec trois étapes à faire. Elle détient une avance d’une minute 52 secondes sur sa plus proche rivale.

Canuel au 39e rang au classement général

La leader de l’équipe de Karol-Ann Canuel, la Néerlandaise Anna Van Der Breggen, occupe le troisième échelon, à deux minutes trois secondes de sa compatriote. Canuel (+16 minutes 51 secondes) se maintient en 39e position.

« Pour le classement général, je pense que ça va surtout se jouer dans la dernière étape », dit Karol-Ann Canuel, qui tentera d’être opportuniste dans les derniers jours.

La Québécoise a tenté d’aider le mieux possible sa coéquipière Amy Pieters. Cette dernière a terminé le sprint final en cinquième position, dans le même temps que Marianne Vos. Le parcours de 87,8 kilomètres reliait Torre del Greco et Nola.

« J’avais des jambes un peu plus lourdes aujourd’hui comparativement à hier. J’ai réussi à m’en sortir quand même, mais les sensations étaient un peu moins bonnes », a ajouté Canuel.

Jeudi, les cyclistes prendront le départ à Nola pour rejoindre Maddaloni. Cette septième étape se déroulera sur 112,6 km.