Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans) a pris le 58e rang lors de la troisième étape du Giro Rosa, le Tour d’Italie féminin, qui s’est conclue à Assasi, dimanche matin. La Québécoise a terminé à 1 minute 33 secondes de la gagnante, la Néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv).

SPORTCOM

Cette dernière l’a emporté au sprint en devançant la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) et l’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS Marianne Vos

Forte d’une cinquième place, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) conserve le maillot rose de meneuse et accentue son avance à 1 minute 22 secondes sur compatriote Anna Van Der Breggen, coéquipière de Canuel chez Boels-Dolmans.

« Ç’a quand même été une longue journée. On voulait placer Anna le mieux possible avant la côte finale et je pense qu’elle peut être satisfaite de son effort. C’était assez à pic et c’était difficile de faire un bon sprint », a fait savoir Canuel, 42e au général à plus de 12 minutes de Van Vleuten.

« J’aurais aimé mieux faire aujourd’hui, mais j’ai perdu le rythme quand la course s’est accélérée. Il reste encore plusieurs étapes, alors j’aurai la chance de me reprendre. »

La quatrième manche du Giro Rosa sera présentée lundi, alors que les participantes atteindront la ville de Tivoli à l’issue du parcours de 170 kilomètres. Une distance bien supérieure à la normale en World Tour féminin.

« Je pense que je n’ai jamais fait une course aussi longue ! Normalement, ça ne dépasse pas les 150 kilomètres, alors on va voir comment ça va aller. Ça pourrait faire bouger les choses au classement et les filles qui auront de l’énergie à la fin vont avoir leurs cartes à jouer », a conclu la cycliste d’Amos.