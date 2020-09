Le Canadien Michael Woods traversant la ligne d’arrivée de la 3 e étape de la course Tirreno Adriatico, à Saturnia, en Italie, mercredi.

(Rome) Le Canadien Michael Woods a remporté en puncheur mercredi la 3e étape de Tirreno-Adriatico, endossant du même coup le maillot de leader, en dominant le Polonais Rafal Majka à l’arrivée de la plus longue étape (217 km) de l’épreuve, à Saturnia en Toscane.

Agence France-Presse

Le duo Woods-Majka, qui a su gérer les forts pourcentages du parcours, prend aussi les devants au classement général dans le même ordre. Avec 20 secondes de retard, Wilco Kelderman prend la troisième place de l’étape (et du général également) après avoir réglé le groupe de neuf coureurs où figuraient le Danois Jakob Fuglsang et les Britanniques Geraint Thomas et Simon Yates. Christopher Fromme termine loin derrière.