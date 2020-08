Le Québécois Hugo Houle ne pourra prendre le départ du Tour de Lombardie comme prévu samedi, lui qui a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. Il demeurera en quarantaine au cours des prochains jours.

Sportcom

Le cycliste assure toutefois n’avoir aucun symptôme et être en pleine forme. « C’est la bonne nouvelle, admet-il. On va voir comment ça évolue, mais jusqu’à maintenant, je me sens tout à fait normal et tout est beau de mon côté. Si je ne suis pas cycliste professionnel aujourd’hui, je n’ai aucune idée que j’ai la COVID-19 et je continue ma vie. »

Depuis la reprise des activités dans le monde du cyclisme sur route, l’UCI exige que tous les coureurs testent six jours et trois jours avant le début des courses. En prévision du Tour de Lombardie, un des monuments de la saison, Hugo Houle s’est fait tester mercredi et a appris la nouvelle jeudi.

« Sur le coup, j’ai été surpris de recevoir un résultat qui s’est avéré positif. J’ai demandé deux fois au Doc s’il était sûr de son coup ! » raconte-t-il.

Depuis, l’athlète de Sainte-Perpétue s’est isolé dans son appartement par prévention. « J’ai fait livrer mes courses pour la semaine et on va suivre le protocole. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir reprendre la vie courante au cours des prochains jours, après avoir effectué un autre test et qu’il soit négatif. »

En plus de rater le Tour de Lombardie, Hugo Houle doit également tirer un trait sur le Tour d’Émilie prévu mardi. Il espère maintenant que cette situation ne s’éternise pas afin de revenir à la compétition le plus rapidement possible sans conséquence. Pour le moment, il souhaite que son état de santé ne se détériore pas, ce qui, selon le médecin d’Astana, ne devrait pas arriver.

« C’est mieux de prendre ça tranquille et de me protéger en premier lieu, même si je n’ai aucun symptôme. Ma priorité est que je sois en santé et je vais en profiter pour me reposer. La vie m’a apporté du repos. »

En plus du test naso-pharyngé, Houle passera des tests sanguins pour déterminer s’il a bel et bien contracté le coronavirus, selon la présence ou l’absence d’anticorps. Hugo Houle est le premier membre de la formation Astana à tester positif et ne souhaite en aucun cas prendre le risque de contaminer ses coéquipiers.

Les Montréalais Guillaume Boivin et James Piccoli, de l’équipe Israel Start-Up Nation, seront les deux Québécois à participer au Tour de Lombardie samedi.