Déjà suspendu pour quatre ans en 2019, Georg Preidler, 30 ans, a été reconnu coupable d’avoir eu recours au dopage sanguin entre mars 2017 et mars 2019, d’avoir utilisé des hormones de croissance et d’avoir trompé ses partenaires commerciaux et sportifs, pour un dommage évalué à 444 000 dollars canadiens.