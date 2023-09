Le Brésilien Felipe Massa, ancien grand pilote, estime avoir été spolié du championnat de F1. Il va contester le résultat devant un tribunal britannique.

Victor Mather The New York Times

Mais le titre qu’il réclame date de 2008, ce qui pose problème.

Cette année-là, Massa a perdu le championnat par un seul point. Un scandale concernant un accident délibéré en course, puis des révélations au fil du temps, l’incitent à réclamer le titre.

Les années n’ont pas émoussé sa détermination. « Je crois vraiment que nous démontrerons en cour que ce qui s’est passé n’était pas correct, j’ai confiance », a-t-il déclaré à l’Associated Press le mois dernier. « Je suis le champion et je le sens. »

PHOTO ANDRÉ PENNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ex-pilote de Formule 1 Felipe Massa, en août dernier

Mais dans la F1, l’idée de réexaminer une affaire aussi ancienne cause un malaise. « Si tout le monde devait rouvrir ces situations, ce serait le chaos dans notre sport », a dit Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes, aux médias le week-end dernier.

La F1 a reçu en août une réclamation en dommages et intérêts signée par les avocats de Massa, mais a jusqu’à présent refusé de commenter ces allégations. Elle n’a pas répondu à une demande d’entrevue mercredi.

L’écurie Renault coupable de tricherie

La course contestée remonte à septembre 2008 à Singapour. Massa était en tête jusqu’à un « accident » de Nelson Piquet Jr. Les officiels ont alors fait sortir la voiture de sécurité pour ralentir la course, conférant à Fernando Alonso un énorme avantage. Il avait commencé la course au 15e rang, mais au moment de l’accident, Alonso était le seul à avoir déjà effectué un arrêt aux puits, ce qui lui a permis de prendre la tête durant les ravitaillements des autres voitures. Il a gagné la course.

Massa a aggravé son malheur en bâclant son arrêt au stand et n’a pas marqué de point dans la course. À la fin de la saison, Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a gagné son premier titre, devançant Massa… par un point.

Piquet, l’auteur de l’accident, était le coéquipier d’Alonso chez Renault, ce qui a immédiatement créé un doute quant au caractère intentionnel de l’accident. Un an plus tard, Piquet a avoué que son équipe lui avait ordonné de foncer dans un mur. Après enquête, Renault a été reconnue coupable de tricherie, et deux patrons de l’écurie, Flavio Briatore et Pat Symonds, ont été exclus de la F1. Mais le classement et le titre n’ont pas été modifiés.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU DOCUMENTAIRE CRASHGATE, DE LA BBC L’« accident » de Nelson Piquet Jr, au Grand Prix de Chine en 2008

En mars dernier, Bernie Ecclestone, grand patron de la F1 à l’époque, a déclaré qu’il était au courant du faux accident de Piquet bien avant ses aveux publics, mais qu’il avait choisi de ne pas agir. « On a décidé de ne rien faire ; on voulait protéger le sport et lui éviter un énorme scandale », a-t-il déclaré à F1-Insider dans une interview publiée en allemand.

Il a ajouté qu’il avait persuadé Piquet de ne rien dire à l’époque.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, en juin 2016

Dans ces conditions, selon le règlement, nous aurions probablement dû annuler le GP de Singapour. Donc il aurait été effacé du classement. Felipe Massa aurait été champion du monde, pas Lewis Hamilton. Bernie Ecclestone, alors patron de la Formule 1

« Aujourd’hui encore, je suis désolé pour Massa », a-t-il ajouté.

L’article a provoqué une tempête dans le monde de la F1. Ecclestone, 92 ans, a affirmé depuis n’avoir aucun souvenir d’avoir accordé cette entrevue.

Hamilton, recordman des victoires à vie en F1, qui a encore gagné en popularité grâce à ses apparitions dans la série Drive to Survive, ne s’est pas laissé entraîner dans la controverse : « Je ne pense pas vraiment à ce qui s’est passé il y a 15 ans. »

Massa a continué à piloter en Formule 1 jusqu’en 2017, mais n’a jamais remporté le titre. Hamilton a remporté six autres championnats.

Une boîte de Pandore

Pour la Formule 1, modifier les résultats d’un championnat ouvrirait une boîte de Pandore. Car il y a eu de nombreuses controverses. Avec ses sept titres, Hamilton est à égalité avec Michael Schumacher ; perdre son titre de 2008 au profit de Massa le relèguerait à la deuxième place. Dans l’interview de mars, Ecclestone a déclaré : « Michael Schumacher demeure le seul champion du monde de tous les temps. Même si les statistiques disent autre chose. »

PHOTO ANDY CHUA, ARCHIVES REUTERS Lewis Hamilton

D’autres titres contestés pourraient être remis en cause. Lors de la dernière course en 2021, alors qu’un championnat très serré était en jeu, un officiel a autorisé un tour de piste supplémentaire : Max Verstappen a dépassé Hamilton et remporté le titre.

La Formule 1 a reconnu plus tard que la décision était une erreur, mais a refusé de modifier le classement. Si le championnat 2008 était modifié, l’écurie Mercedes d’Hamilton pourrait exiger le championnat 2021. Wolff, directeur de Mercedes, a indiqué qu’il suivait l’affaire Massa « avec intérêt » avec l’œil sur 2021.

De nombreux autres titres sportifs anciens suscitent encore et toujours la controverse. L’équipe de soccer italienne Lazio se plaint toujours de ne pas avoir été déclarée championne après l’interruption d’une saison.

Et si 2008 vous semble bien loin, sachez que le titre que la Lazio revendique toujours remonte à 1915.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.