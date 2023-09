PHOTO TORU HANAI, ASSOCIATED PRESS

Après une séquence d’une défaite, Max Verstappen, de loin le meneur au classement des pilotes de la Formule 1, est convaincu qu’il peut retrouver le chemin de la victoire lors du Grand Prix du Japon, ce week-end.

Jim Armstrong Associated Press

Le pilote de l’écurie Red Bull a vu sa séquence record de 10 victoires se terminer à Singapour, le week-end dernier, lorsqu’il a terminé cinquième. Le pilote de l’écurie Ferrari Carlos Sainz fils a gagné à Marina Bay, faisant tomber Red Bull du podium pour une première fois cette année.

Contrairement au circuit urbain de Singapour, Suzuka est une piste bien plus adaptée à la voiture de Verstappen. Le Néerlandais s’est assuré de son deuxième championnat des pilotes consécutif au Japon, l’année dernière.

« Le circuit à Singapour est tellement différent de ce que nous allons vivre ici en termes de réglages de la voiture. Je ne crains pas qu’un week-end comme celui-là perturbe notre week-end ici », a dit Verstappen.

Les deux séances d’essais libres tenues vendredi semblent donner raison au Néerlandais. Verstappen a dominé chacune de ces séances, la première par plus d’une demi-seconde sur Sainz fils et la deuxième, par quelque trois dixièmes de seconde sur Charles Leclerc, l’autre pilote Ferrari.

De retour au volant de sa Aston Martin, vendredi, moins d’une semaine après le violent accident dans lequel il a été impliqué lors des qualifications du Grand Prix de Singapour, le Québécois Lance Stroll s’est classé 10e lors de la séance initiale, et 11e lors de la seconde.

Peut-être au Qatar

Malgré son pire résultat depuis novembre dernier, Verstappen a accentué à 151 points son avance devant son coéquipier Sergio Perez au championnat des pilotes. Le Mexicain a pris le huitième échelon à Singapour.

Avec sept courses à disputer, dont trois sprints, il y a 206 points en jeu, ce qui signifie que Verstappen ne peut pas remporter le titre au Japon, ce week-end. Le plus tôt possible pour lui, c’est au Qatar, le 8 octobre.

Alors que Verstappen ne peut pas s’assurer du championnat des pilotes, Red Bull compte plus de deux fois plus de points que Mercedes, l’écurie en deuxième place au championnat des constructeurs. Red Bull peut obtenir le titre dès ce week-end, si l’équipe devance Mercedes d’au moins un point.

L’an dernier, Verstappen est devenu seulement le 13e pilote de l’histoire à remporter le championnat des pilotes de façon consécutive lorsqu’il a triomphé au Grand Prix du Japon. Il a franchi le drapeau à damiers en premier lors d’une course écourtée par la pluie et il s’est assuré du titre quand Charles Leclerc a reçu une pénalité pour avoir court-circuité une chicane dans le dernier tour, faisant glisser le pilote Ferrari en troisième place.

Le pilote de l’écurie Mercedes Lewis Hamilton, troisième à Singapour et au classement des pilotes, a un historique de succès au Japon. Il est quintuple vainqueur de cette course, plus récemment en 2018.

Mais Hamilton sait à quel point les Red Bulls peuvent être difficiles à vaincre à Suzuka ce week-end.

« Je dirais que s’ils n’ont pas 30 secondes d’avance comme ce fut le cas par le passé, il se passe quelque chose, a-t-il exprimé. Je pense que comme Checo (Sergio Perez) l’a dit, leur dernier week-end a été difficile, mais leur voiture devrait être phénoménale ici. »

Tsunoda se bat pour un volant

Le seul pilote japonais de Formule 1 est arrivé dans son pays natal avec des incertitudes concernant la saison 2024.

Yuki Tsunoda a connu des moments difficiles lors de ses deux dernières courses. Il n’a pas pu prendre le départ du Grand Prix d’Italie en raison de problèmes mécaniques. Puis, il n’a pas bouclé un tour de course à Singapour à la suite d’un contact avec Perez.

« À Monza, il y avait des choses que je ne pouvais pas vraiment contrôler, a déclaré Tsunoda, vendredi. À Singapour, il y avait évidemment place à de l’amélioration pour moi, mais ça n’a finalement pas fonctionné. Je vais simplement recommencer et avoir des pensées positives. »

Tsunoda n’a accumulé que trois points cette saison et l’écurie AlphaTauri est dernière au classement des constructeurs avec seulement cinq points.

Le pilote australien Daniel Ricciardo a remplacé Nyck de Vries dans l’équipe junior de Red Bull en juillet. Ricciardo est considéré comme l’un des pilotes assurés d’avoir un des deux volants d’AlphaTauri en 2024.

Ricciardo a effectué son retour au Grand Prix de Hongrie, mais il s’est cassé un os de la main au Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort. Il était à Singapour avec l’équipe dans un rôle de soutien lorsque le Néo-Zélandais Liam Lawson a pris la relève pour une troisième course de suite.

À l’approche de la pause estivale, Tsunoda était un des favoris pour conserver son volant pour une quatrième saison, mais lorsque Ricciardo a été victime d’un accident à Zandvoort et qu’il a été remplacé par Lawson, les choses ont changé.

Lawson a terminé 13e et 11e avant de marquer des points à Singapour.

Red Bull et AlphaTauri réfléchissent à leurs options en sachant que Tsunoda est soutenu par Honda, qui travaille avec les deux équipes Red Bull sur leur groupe motopropulseur jusqu’à la fin de 2025.

« C’est assez effrayant maintenant de parler de la formation des équipes, a indiqué Tsunoda. Je fais partie de la famille Red Bull, donc je veux rester chez Red Bull. Ma loyauté est envers Honda et Red Bull. Je ne serais pas là sans eux. »