(Singapour) Max Verstappen a répondu jeudi au directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff après qu’il eut minimisé l’importance du record qu’il a établi pour le nombre de victoires consécutives en Formule 1, et suggéré du même souffle que ses rivaux s’inspirent de son exploit pour s’améliorer.

Associated Press

Après que Verstappen soit devenu le premier pilote de F1 à signer 10 victoires consécutives au Grand Prix d’Italie, Wolff a déclaré que ce record était « pour Wikipédia » et qu’il « ne représente rien à mes yeux ».

À l’aube du Grand Prix de Singapour, le Hollandais a mentionné que les commentaires de Wolff avaient été émis sous le coup de la colère et de la déception en raison des mauvais résultats de Mercedes à Monza. George Russell a terminé en cinquième place, tout juste devant Lewis Hamilton, et les pilotes Mercedes n’ont jamais été en mesure de menacer Red Bull et Ferrari pour une place sur le podium.

Verstappen a ajouté que ses adversaires devraient s’inspirer de la domination de Red Bull cette saison.

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes

« Il est essentiel de te concentrer uniquement sur ta propre équipe. C’est ce que nous faisons. C’est ce que nous avons toujours fait, même lorsque nous étions derrière eux (Mercedes) et qu’ils dominaient la série », a rappelé Verstappen.

« Et je crois qu’on devrait apprécier le fait qu’une équipe surpasse toutes les autres, comme ils (Mercedes) l’ont fait jadis, parce que ça peut servir de source d’inspiration pour les autres comme ils l’ont été pour nous à l’époque, a poursuivi le double champion du monde en titre. Nous étions conscients que nous devions redoubler d’efforts, pour nous améliorer et tenter de les rejoindre. Et maintenant que nous y sommes parvenus, nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette position, bien sûr, et nous savourons le moment. Donc, pour être bien franc, c’est tout ce que je peux dire sur cet enjeu. »

Verstappen n’a jamais triomphé à Singapour. Il est également à la recherche d’une première victoire en carrière au Grand Prix du Qatar, ainsi qu’au Grand Prix de Las Vegas – qui sera présenté pour la première fois cet automne. Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, a gagné le Grand Prix de Singapour l’an dernier.