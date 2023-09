Singapour n’est pas toujours le circuit de F1 le plus chaud ou le plus humide — Miami et Bahreïn peuvent le revendiquer — mais il s’agit d’un tracé sinueux à travers les rues de la ville.

C’est une question brûlante pour les pilotes qui formeront la grille de départ de la Formule 1 cette fin de semaine : faut-il siroter le thé à Singapour ?

James Ellingworth Associated Press

Le Grand Prix de Singapour est connu pour sa chaleur et son humidité étouffante, qui font perdre beaucoup de poids aux pilotes qui transpirent en conduisant. Les pilotes ont des tubes à boissons intégrés à leur casque qui pompent les liquides d’un sac dans le cockpit, mais à Singapour, ces boissons peuvent atteindre la température d’un thé chaud.

« Hydrate-toi bien », a conseillé Max Verstappen, leader du classement, à Liam Lawson jeudi, alors que le Néo-Zélandais d’AlphaTauri se prépare à courir à Singapour pour la première fois.

« C’est juste assez inconfortable de conduire. Vous avez toujours très chaud et vous devez vous habituer à la transpiration. Ça ne peut pas vraiment aller n’importe où. C’est juste dans votre combinaison, donc vous devez vous habituer à cela. »

Le Québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, a déclaré qu’il avait « plutôt soif » vers la fin de la course. « Alors, oui, j’opte pour le thé », a-t-il dit.

PHOTO LILLIAN SUWANRUMPHA, AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll

Ce n’est pas le cas de tous les pilotes. À l’approche de la septième course de sa carrière à Singapour, Kevin Magnussen, de l’écurie Haas, estime que trop de thé est synonyme de maux d’estomac.

« Ça devient très chaud très rapidement. Pendant les 15 ou 20 premières minutes de la course, vous pouvez boire de l’eau froide, puis c’est presque comme du thé, trop chaud pour être bu. Alors, je n’ai pas tendance à trop boire », a-t-il expliqué.

« Il est en fait difficile d’avaler des liquides quand on conduit et qu’on est ballotté dans la voiture. Il faut faire attention à ne pas trop boire. L’estomac peut être mis à rude épreuve. »

Singapour n’est pas toujours le circuit de F1 le plus chaud ou le plus humide — Miami et Bahreïn peuvent le revendiquer — mais il s’agit d’un tracé sinueux à travers les rues de la ville.

Cela signifie qu’il y a moins de temps à haute vitesse lorsque l’air circule rapidement au-dessus des pilotes et les refroidit, a souligné George Russell de Mercedes.

Cette année, le circuit a un tracé légèrement plus court qui remplace quatre virages par une section droite. Cela pourrait rendre les pilotes un peu plus à l’aise.

Essais libres

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a été le plus rapide lors de la première séance d’essais vendredi, devançant son coéquipier Carlos Sainz fils de 0,078 seconde et Verstappen, troisième, de 0,126.

Verstappen a dû bifurquer pour éviter un lézard qui traversait la piste à mi-parcours. Le drapeau jaune a été levé pour dire aux pilotes de faire attention à l’animal. Un autre lézard est apparu vers la fin de la séance.

Verstappen vise à étendre sa série de records avec une 11e victoire consécutive dimanche à Singapour et Red Bull pourrait s’assurer le championnat des constructeurs ce week-end.

Stroll a complété cette séance en 11e position, à 1,22 seconde de Leclerc, et trois places derrière son coéquipier Fernando Alonso.

Un travail inachevé

Si la course au titre de 2023 est pratiquement terminée, le championnat de 2008 reste controversé.

Felipe Massa s’est incliné cette année-là par un point face à Lewis Hamilton, en partie parce que ce dernier a marqué plus de points lors d’un Grand Prix de Singapour entaché par un scandale de « course truquée » impliquant l’équipe Renault, dont le pilote Nelson Piquet fils a déclaré plus tard qu’il avait volontairement foncé dans un mur pendant la course.

Son coéquipier de l’époque, Fernando Alonso, a remporté la course après que l’accident a fait sortir la voiture de sécurité.

Massa estime qu’il est le véritable champion 2008.

« J’ai perdu ma tranquillité parce que je savais qu’on m’avait volé », a récemment déclaré Massa à l’Associated Press. « Depuis lors, je n’ai jamais été détendu. »

Il prend maintenant des mesures en vue d’une éventuelle action en justice à la suite d’une interview publiée en mars avec l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, qui a déclaré avoir appris en 2008 que l’accident avait été délibéré — Piquet l’a rendu public en 2009 — et que l’enquête n’a été menée qu’après l’attribution du titre à Hamilton.

Un porte-parole de Massa a déclaré mercredi que son équipe juridique avait envoyé des notifications aux principales figures et équipes impliquées dans le scandale du Grand Prix de Singapour 2008, leur demandant de conserver tous les documents relatifs à l’incident.