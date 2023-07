PHOTO DENES ERDOS, ASSOCIATED PRESS

(Budapest) Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché samedi la 104e position de tête de sa carrière et partira en tête du Grand Prix de Hongrie dimanche, devant le leader au championnat Max Verstappen (Red Bull) et son compatriote britannique Lando Norris.

Agence France-Presse

Grâce à cette performance, le septuple champion du monde de Formule 1 — seulement 4e du championnat actuellement — met fin à une période de disette de plus d’un an et demi sans position de tête. Sa dernière remontait à décembre 2021, en Arabie saoudite.

« Cela a été une année et demie folle, j’en ai presque perdu ma voix tellement je viens de crier ! Je ne m’attendais pas à me battre pour la tête, mais j’ai tout donné », a savouré Hamilton, qui décroche avec seulement trois millièmes de seconde d’avance une neuvième position de tête record sur le tracé du Hungaroring, dans la banlieue de Budapest.

Le champion britannique s’élancera dimanche devant la Red Bull de Max Verstappen, qui se voit pour la première fois depuis le Grand Prix de Monaco fin mai délogé de la première place sur la grille — il avait enchaîné cinq positions de tête, pour cinq victoires.

« J’ai lutté tout le week-end pour trouver le bon équilibre […], nous sommes certes deuxièmes, mais nous devrions être devant avec la voiture que nous avons », a pesté le Néerlandais.

Pour la 11e manche de la saison, Red Bull est arrivée en Hongrie avec une série d’améliorations sur sa RB19.

Derrière les deux champions, Norris, 3e, son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri, le Chinois d’Alfa Romeo Zhou Guanyu — surprenant 5e sur la grille — et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le top 6.

L’Australien Daniel Ricciardo, qui retrouve la F1 chez AlphaTauri après plusieurs mois d’absence, partira 13e, devant son coéquipier japonais Yuki Tsunoda, seulement 17e.

Déception en revanche pour Alpine et ses pilotes Esteban Ocon et Pierre Galsy : le premier partira 12e, le second 15e après avoir échoué en Q2.

Le Québécois Lance Stroll s’élancera de la 14e position.

L’autre Mercedes de la grille, celle du Britannique George Russell — qui avait signé en Hongrie l’an dernier la première position de tête de la carrière — ne partira que 18e.

Les qualifications ont été l’occasion pour les équipes d’inaugurer un nouveau règlement qui leur impose d’utiliser certains types de pneus dans un ordre défini pour les qualifications.

Lors de la première partie des qualifications (Q1) les pilotes ont dû obligatoirement chausser les gommes dures, puis les médiums lors de la Q2, pour terminer avec des pneus tendres en Q3, où s’est jouée la position de tête.