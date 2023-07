PHOTO DENES ERDOS, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Et de sept pour Max Verstappen ? Logiquement installé en tête du championnat de Formule 1, le tenant du titre néerlandais vise une septième victoire de rang ce week-end en Hongrie, une performance qui offrirait à Red Bull un douzième succès consécutif synonyme de record.

Sur l’étroit tracé du Hungaroring, près de Budapest, on se demande bien qui pourrait arrêter Red Bull et Verstappen, tant le rythme imposé par l’écurie autrichienne et son champion surclasse la concurrence.

Un rythme qui devrait d’ailleurs encore évoluer puisque pour la 11e manche de la saison, l’équipe championne en titre chez les constructeurs prévoit une série d’améliorations sur sa RB19, afin de « pouvoir trouver des performances supplémentaires pour les courses à venir », selon Max Verstappen.

Si « Mad Max » – ou son coéquipier mexicain Sergio Pérez, vainqueur de deux Grands Prix cette saison – venait à remporter la course dimanche, il offrirait à Red Bull un douzième succès consécutif record pour une équipe.

La victoire de Verstappen en Grande-Bretagne début juillet avait permis à l’équipe autrichienne d’engranger une 11e victoire de suite, égalant ainsi le record de McLaren datant de 1988.

McLaren sur sa lancée ?

Derrière le Néerlandais, son dauphin au championnat « Checo » Pérez tâchera de tenir à distance le double champion du monde Fernando Alonso, qui semble marquer le pas après un remarquable début de saison.

Avant l’arrivée du paddock en Hongrie, le Mexicain compte 19 points d’avance sur le pilote Aston Martin. Mais l’Espagnol n’a pas dit son dernier mot, porté par ses souvenirs en terres hongroises, là où le « Taureau des Asturies » a remporté sa première course de F1 « il y a exactement 20 ans ».

Gare toutefois aux McLaren de Lando Norris et d’Oscar Pastri ! Grâce à une MCL60 améliorée, l’équipe britannique s’est offert à Silverstone il y a deux semaines son premier podium de la saison, avec la deuxième place de Norris. Piastri a lui terminé 4e du GP.

« Nous allons tenter de poursuivre sur notre lancée et de continuer à extraire les performances » des monoplaces, a assuré le patron de l’équipe Andrea Stella.

Cependant, a-t-il tempéré, « le circuit de Budapest est très différent, avec des virages à faible vitesse, il représentera donc un nouveau défi […]. Mais nous espérons un nouveau week-end compétitif ».

Un week-end compétitif qui ne ferait certainement pas les affaires d’Alpine, reléguée à la 5e place chez les constructeurs après la solide performance de sa rivale britannique, conjuguée aux déboires de ses pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, contraints d’abandonner en Grande-Bretagne.

Ricciardo de retour

Le passage du paddock en Hongrie marque aussi le retour d’un pilote parmi les plus populaires de la grille : Daniel Ricciardo, rappelé pour remplacer jusqu’à la fin de la saison le Néerlandais Nyck de Vries chez AlphaTauri.

L’Australien avait quitté le championnat en fin de saison dernière, terminant à une modeste 11e place au championnat avec McLaren.

Devenu cette saison troisième pilote chez Red Bull, écurie grande sœur d’AlphaTauri, Ricciardo revient à la faveur des mauvais résultats de de Vries, qui n’a pas réussi à inscrire le moindre point cette saison au contraire de son coéquipier nippon Yuki Tsunoda.

En piste, Verstappen s’était imposé l’an dernier en Hongrie… depuis la 10e place sur la grille. À l’époque, il avait devancé les Mercedes de George Russell, 3e, mais surtout celle du roi Lewis Hamilton.

En Hongrie, il ne faut pas oublier que le Hungaroring est le royaume d’Hamilton qui s’y est imposé à huit reprises (un record).

Les choses ne sont toutefois plus aussi faciles pour le septuple champion du monde, qui rêve de retrouver de sa superbe en signant sa première victoire depuis fin 2021.