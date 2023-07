Daniel Ricciardo ne peut se retenir de sourire à pleines dents après avoir appris qu’il obtiendrait une autre occasion en Formule 1.

Jérôme Pugmire Associated Press

Le pilote australien au sourire légendaire est de retour contre toute attente en F1 chez Alpha Tauri, après avoir été libéré par McLaren l’an dernier. Le vétéran âgé de 34 ans effectuera son retour dans la série reine du sport automobile dimanche au Hungaroring, un circuit situé à la campagne, en banlieue de Budapest, où il a triomphé alors qu’il pilotait pour Red Bull en 2014.

« Ça fait du bien d’être de retour, de revoir des visages familiers, a déclaré Ricciardo. Être de retour dans la famille Red Bull, ça me rappelle de vieux souvenirs. »

Le détenteur de huit victoires en carrière en F1 a obtenu un volant chez Alpha Tauri – l’équipe-école de Red Bull – pour le reste de la saison 2023, après que Nyck de Vries eut été remercié la semaine dernière.

« Sois prêt, tu ne sais jamais ce qui t’attend », a dit Ricciardo, qui semblait épuisé après deux saisons difficiles, mais qui a profité au maximum de sa pause loin de la F1.

« J’ai participé à un enterrement de vie de garçon d’un ami, ce que je ne fais jamais. C’était un endroit qu’il s’appelle (Las) Vegas, je crois, a-t-il raconté, le sourire accroché aux lèvres. J’ai pris du recul, du temps pour moi, ce qui était nécessaire. Ça m’a permis de recharger mes batteries, et je suis de toute évidence prêt à reprendre le collier. »

Ricciardo est de retour dans un environnement qu’il connaît bien, puisqu’il a piloté pour l’équipe-école de Red Bull en 2012-13 – celle-ci s’appelait alors Toro Rosso.

« Ça fait longtemps, 10 ans. L’équipe a changé, j’ai changé. J’ai l’impression que nous avons tous évolué, a-t-il mentionné. Je suis simplement heureux d’obtenir une autre opportunité. »

Tout n’est pas rose, cependant. Alpha Tauri pointe au dernier rang du championnat des constructeurs.

« Il y aura des défis, a admis Ricciardo. Je sais que nous devrons travailler sur la voiture, probablement chaque week-end. »

La carrière de Ricciardo en F1 semblait se diriger vers le mur après qu’il soit devenu un fardeau chez McLaren en raison de ses performances décevantes. Certes, il a remporté le Grand Prix d’Italie en 2021, mais ce fut son seul podium avec l’écurie britannique.

Étant incapable de se trouver un volant à l’aube de 2023, il a décidé de retourner chez Red Bull en tant que pilote d’essai. Tout ça, c’était avant qu’il reçoive le coup de fil du directeur d’Alpha Tauri, Franz Tost.

Ricciardo a immédiatement saisi sa chance et impressionné le directeur chez Red Bull, Christian Horner, pendant une séance d’essais à Silverstone la semaine dernière, après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

S’il s’illustre chez Alpha Tauri, alors peut-être qu’une porte s’ouvrira chez Red Bull.

Depuis qu’il s’est adjugé la position de tête au Grand Prix de Miami en mai, Sergio Perez n’a jamais percé le top 10 en cinq séances de qualifications – il a pris les 16e, 11e, 12e, 15e et 15e places sur la grille de départ, en dépit du fait qu’il dispose d’une des voitures les plus performantes du plateau.

Perez, qui est sous contrat jusqu’à la fin de 2024, n’a obtenu qu’un seul podium pendant cette séquence misérable. Le retour de Ricciardo a alimenté la machine à rumeurs, et plusieurs croient qu’il deviendra de nouveau le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Le Hollandais est le double champion du monde en titre, et il domine le championnat des pilotes loin devant son plus proche poursuivant, Perez.