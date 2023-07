(Silverstone) Max Verstappen a poursuivi sa lancée en dominant les deux premières séances d’essais libres qui se sont déroulées sous un ciel ensoleillé, vendredi, au Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne.

La Presse Canadienne

Verstappen a enregistré un temps d’une minute et 28, 078 secondes sur le circuit de Silverstone, retranchant à peine 22 millièmes de seconde au chrono du pilote Ferrari Carlos Sainz fils, champion en titre de l’évènement.

Le Néerlandais convoitera une huitième victoire en 10 courses cette saison, dimanche, alors qu’il file allègrement vers la conquête d’un troisième championnat du monde consécutif. Verstappen pourrait du même coup devenir le cinquième pilote de l’histoire de la F1 à enregistrer six victoires consécutives, et le premier depuis Nico Rosberg chez Mercedes en 2015 et 2016.

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen au volant de sa Red Bull lors de la première séance d’essais libres.

Ce genre de domination de Verstappen et Red Bull cette saison est déjà historique. L’écurie autrichienne est la première à s’être adjugé les neuf premières étapes d’une saison depuis les 11 victoires de McLaren en 1988.

Cette saison-là, les pilotes McLaren Ayrton Senna et Alain Prost s’étaient livré une bataille spectaculaire. Ce qui n’est pas le cas en 2023 entre Verstappen et Perez. Le Mexicain a certes commencé la campagne sur les chapeaux de roue, mais depuis il ronge son frein. Perez éprouve constamment des ennuis en qualifications, et il est maintenant deuxième au championnat à 81 points de Verstappen.

Soucieuse de maintenir son avance, Red Bull a indiqué avoir apporté quelques légères améliorations à sa monoplace ce week-end, ce qui n’est pas le cas de la Scuderia. D’autres écuries, comme Aston Martin et Mercedes, ont mis le paquet dans l’espoir de rétrécir l’écart derrière Red Bull.

Cette toutefois une autre équipe britannique qui a retenu l’attention vendredi.

Le pilote Williams Alexander Albon a de nouveau surpris un peu tout le monde en s’adjugeant le troisième temps, à 0,218 seconde du double champion du monde en titre. Il avait aussi obtenu le troisième temps un peu plus tôt en matinée.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Albon au volant de sa Williams

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, a pris la quatrième place, devant l’autre pilote Williams, Logan Sergeant.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll a suivi avec le sixième temps, à 0,788 seconde de Verstappen. La séance n’a toutefois pas été de tout repos pour le pilote Aston Martin, qui a perdu un miroir en piste et qui a reçu une roche sur un doigt.

Fernando Alonso, au volant de sa voiture Aston Martin, s’est quant à lui contenté du 10e chrono. L’Espagnol a notamment été ennuyé par des problèmes avec l’avant gauche de son bolide.

Lewis Hamilton a pris le 15e rang au volant de sa Mercedes. Le Britannique, septuple champion du monde, a gagné sept des neuf dernières courses présentées chez lui.

Il est à noter que le pilote Ferrari Charles Leclerc n’a pu enregistrer de temps, en raison d’un problème technique avec sa monoplace.

Les mécaniciens de la Scuderia se sont précipités vers la voiture du Monégasque dès les premiers instants de la deuxième séance d’essais libres, dans l’espoir de régler un enjeu électrique. Ils n’ont toutefois pu trouver la source du problème, et ont plutôt décidé de se concentrer sur la troisième séance d’essais libres qui aura lieu samedi matin.

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS La voiture de Charles Leclerc a eu un problème de nature électrique.

Celle-ci sera suivie, quelques heures plus tard, de la séance de qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Verstappen domine toujours le classement des pilotes avec 229 points, loin devant Perez (148), Alonso (131) et Hamilton (106). Stroll est huitième à 44.

Au classement des constructeurs, Red Bull survole la compétition avec 377 points. Mercedes (178), Aston Martin (175) et Ferrari (154) suivent dans l’ordre.