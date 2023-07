(Silverstone) Un an après son dernier succès dans la catégorie reine du sport automobile, Ferrari va tenter de réduire un peu l’énorme écart qui la sépare des intouchables Red Bull ce week-end à Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche de la saison de Formule 1.

Nicolas BLASQUEZ Agence France-Presse

La Scuderia, qui a enregistré son deuxième podium de la saison en Autriche le week-end dernier, est encore très loin des monoplaces autrichiennes mais semble un peu relever la tête après un début de saison calamiteux.

Charles Leclerc, troisième en Azerbaïdjan fin avril, a décroché en Styrie son deuxième podium de l’année en terminant dauphin de Max Verstappen sur le circuit où il avait remporté le dernier succès de l’écurie italienne, le 10 juillet 2022, illustrant les progrès réalisés ces dernières semaines.

« Depuis Barcelone (début juin), on va dans la bonne direction. En Autriche, le feeling dans la voiture et le rythme étaient bons, ce qui montrent que l’on a fait des progrès », a expliqué le Monégasque en conférence de presse.

« Red Bull est encore loin devant mais on cherche toujours à améliorer la voiture pour cette saison, même si on sait que celle de l’an prochain sera meilleure. Tout est lié. On a un plan très clair pour s’améliorer et on a vu des progrès lors des trois dernières courses donc nous allons continuer à travailler dur », a-t-il ajouté.

L’Espagnol Carlos Sainz cherchera, lui, à reproduire sa superbe performance de la saison dernière puisqu’il avait en effet décroché son premier succès en F1 à Silverstone. Mais sa tâche s’annonce ardue face à l’écrasante domination des Red Bull.

« Les deux dernières courses ont clairement montré que l’on avait fait des progrès et nos pilotes ont pu être agressifs, notamment grâce à une meilleure gestion des pneumatiques et un rythme plus solide en course. Toutefois, nous ne sommes pas encore en position de concurrencer les leaders du championnat », a reconnu Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia.

Verstappen encore favori

Verstappen, double champion du monde en titre, partira encore largement favori dimanche où il visera une sixième victoire consécutive, tandis que son écurie tentera d’engranger un dixième succès en dix courses cette saison.

PHOTO BERNADETT SZABO, REUTERS Max Verstappen et Charles Leclerc

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) sera une nouvelle fois le héros des centaines de milliers de fans qui vont se bousculer à Silverstone. Près de 480 000 spectateurs sont en effet attendus sur le mythique circuit anglais ce week-end.

« Ce Grand Prix est le meilleur ! Le public vous porte, on a le sentiment de flotter, ça vous donne tant d’énergie positive », a souligné le septuple champion du monde.

« On aura un nouvel aileron avant, c’est encore un pas dans la bonne direction. On avance pas à pas pour réduire l’écart (avec Red Bull). Cela prend plus de temps qu’on le souhaiterait, mais j’ai 100 % confiance dans l’équipe », a ajouté Hamilton, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes.

Alpine va également tester un nouvel aileron avant et tentera de rebondir après un week-end décevant en Autriche. L’écurie tricolore devrait également avoir un nouveau plancher avant la trêve estivale, en Hongrie ou en Belgique.

« On doit s’améliorer, trouver plus de performance. Il nous manque un peu de vitesse pour pouvoir lutter pour le top 5 et j’espère qu’on pourra se rapprocher ce week-end avec la nouveauté sur la voiture », a espéré le Français Pierre Gasly.

Le week-end en Angleterre sera aussi marqué par le début du tournage d’un film sur la Formule 1 avec Brad Pitt comme tête d’affiche.

Un garage fictif, situé entre ceux de Red Bull et Mercedes, a été installé dans la ligne droite des stands, et une monoplace avec les caractéristiques d’une F2 a été relookée pour l’occasion pour ressembler à une F1. L’acteur américain de 59 ans ne devrait toutefois pas rouler au milieu des pilotes durant le week-end.