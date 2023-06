(Spielberg) Max Verstappen a poursuivi sa domination en Formule 1 cette saison après avoir décroché la position de tête, vendredi, en prévision du Grand Prix d’Autriche.

La Presse Canadienne

Le pilote Red Bull a enregistré un temps d’une minute et 4,391 secondes lors de la séance de qualifications qui s’est déroulée sur le Red Bull Ring, dans la cour même de l’écurie du même nom. Il s’agissait de sa quatrième position de tête consécutive.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a enregistré contre toute attente le deuxième temps, à 48 millièmes de seconde, suivi de son coéquipier Carlos Sainz fils à 0,190.

Le Québécois Lance Stroll a suivi au sixième rang, à 0,502 seconde du Hollandais. Son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso, a obtenu le septième temps.

Le pilote George Russell (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull) ont connu une séance décevante, et ils s’élanceront respectivement des 11e et 15e échelons sur la grille de départ. Perez a ainsi raté la troisième portion d’une séance de qualifications (Q3) pour une quatrième fois d’affilée.

La séance de qualifications a notamment été interrompue après que le pilote Alfa Romeo eut perdu le contrôle de sa monoplace dans le premier virage. Heureusement pour le Finlandais, il y a eu plus de peur que de mal. Bottas partira 14e.

Verstappen avait dominé la séance d’essais libres présentée vendredi matin, devant Sainz fils et Leclerc, dans l’ordre.

Leclerc est le champion en titre à Spielberg.

Verstappen a signé six victoires en neuf courses jusqu’ici cette saison et domine le classement des pilotes avec 195 points. Perez suit en deuxième place à 126, suivi d’Alonso à 117. Stroll est huitième, avec 37 points.

Le Grand Prix d’Autriche est la deuxième étape disputée selon la formule sprint cette saison. La séance de qualifications présentée vendredi servait à déterminer la grille de départ en vue de la course qui se déroulera dimanche.