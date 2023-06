Max Verstappen pourrait signer sa 42 e victoire et surpasser Ayrton Senna

Max Verstappen pourrait écrire une autre page d’histoire en l’emportant dimanche au Grand Prix de Formule 1 d’Autriche.

Jérôme Pugmire Associated Press

Il pourrait signer sa 42e victoire en carrière ce week-end sur le circuit de Spielberg, dans la cour de l’écurie Red Bull, ce qui lui permettrait de surpasser le Brésilien Ayrton Senna au cinquième rang des pilotes les plus victorieux de l’histoire de la série reine du sport automobile.

Red Bull a gagné chacune des huit premières courses cette saison, et Verstappen a grimpé sur la plus haute marche du podium à quatre reprises lors des six dernières épreuves. Le Néerlandais âgé de 25 ans avait terminé deuxième, derrière son coéquipier Sergio Perez, lors des deux autres courses.

Le pilote Aston Martin Fernando Alonso, qui compte six podiums jusqu’ici en 2023, n’a pu se retenir de lancer une blague lorsqu’on lui a demandé comment les autres écuries pourraient rêver d’obtenir une victoire.

« Si Red Bull n’était pas là, alors ça serait plus facile », a mentionné Alonso jeudi.

Alonso, qui a signé la dernière de ses 32 victoires en carrière il y a 10 ans, s’est affairé à nier la notion qu’il était parvenu à rétrécir l’écart derrière Red Bull au Grand Prix du Canada il y a deux semaines. Verstappen, a-t-il rappelé, a tout de même triomphé par 9,6 secondes au fil d’arrivée.

« À Barcelone, deux semaines à peine avant le Grand Prix du Canada, nous étions à une minute de lui (Verstappen), a expliqué le vétéran âgé de 41 ans. Il faudra attendre de voir notre rendement avec différents réglages, sur différentes pistes. »

Red Bull a maintenant gagné 18 des 19 dernières courses en F1. Le seul pilote qui a vaincu l’équipe autrichienne pendant cette séquence fut George Russell, avec Mercedes, au Grand Prix du Brésil – l’avant-dernière course de la dernière campagne.

« Le fossé est encore profond, a admis Russell. Ils dominent la série présentement et ils ont fait du très bon boulot (avec leur voiture). »

Red Bull est si confortablement installée en tête qu’elle peut déjà songer à développer sa voiture pour la saison 2024. Verstappen a cependant refusé de lancer le débat au sujet de la domination de Red Bull.

« La vie n’est pas juste », a-t-il simplement dit.

Après le Grand Prix d’Autriche, il restera 13 autres courses à Russell, Alonso et tous les autres pilotes du plateau pour freiner la séquence de Verstappen – qui a signé 15 victoires, un record, la saison dernière, et qui pourrait même surpasser cette marque cette saison.

La domination de Verstappen, et la vitesse inégalable de sa monture, signifient qu’il pourrait très bien rejoindre Alain Prost, troisième au chapitre des victoires en F1 avec 51, d’ici la fin de la campagne.

Le top 3 est composé de Lewis Hamilton (103 victoires), Michael Schumacher (91) et Sebastian Vettel (53).