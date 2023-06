« On a tiré le meilleur de notre malchance », a estimé le Québécois Lance Stroll après le Grand Prix du Canada.

Des qualifications pénibles conclues par une pénalité, un départ en fond de grille et une malchance en début de course n’annonçaient rien de bon pour Lance Stroll. Dans les circonstances, cette neuvième place, assortie de deux points de classement, est à peu près la meilleure nouvelle imaginable.

« C’est mieux que rien », a lancé le Québécois en fin d’après-midi, avant de rappeler que chaque point est précieux pour le championnat des constructeurs.

« On a tiré le meilleur de notre malchance », a-t-il estimé.

Au 12e tour, une crevaison sur un pneu de George Russell (Mercedes) a nécessité la sortie du véhicule de sécurité. Plusieurs pilotes en ont profité pour passer par les puits. Or, Stroll venait à peine d’y aller. Son arrêt lui a donc fait perdre plus de temps que ses adversaires, ce qui lui a coûté deux rangs.

Il a par la suite orchestré sa remontée, notamment grâce à une stratégie d’équipe qui a porté ses fruits. Il a en outre réussi un dépassement tardif, dans le tout dernier tour, qui lui a permis de doubler Valteri Bottas (Alpha Romeo) pour arracher un point de plus.

Il travaillait sur cette manœuvre depuis longtemps, dans une lutte à quatre avec Bottas, Oscar Piastri et Lando Norris. Ce dernier s’est toutefois sorti de l’équation en écopant d’une pénalité de cinq secondes.

« Mes pneus étaient finis après 55 tours et je lui mettais de la pression, ce n’était pas facile de le dépasser, a raconté Stroll. Mais [Bottas] a fait une petite erreur dans la dernière chicane, il m’a bloqué un peu et j’ai eu une meilleure sortie que lui. »

« Je me sentais bien dans la voiture, on avait une bonne vitesse, a-t-il encore dit. Mais c’était quand même un week-end difficile. Je me concentre déjà sur l’Autriche [dans deux semaines], j’ai hâte de conduire là-bas. »

Le Montréalais est par ailleurs revenu sur la pénalité qui lui a été imposée samedi après avoir bloqué Esteban Ocon, ce qui l’a fait reculer de trois places sur la grille de départ. Il a invoqué les conditions « tellement difficiles », à savoir une pluie parfois diluvienne, ainsi qu’un mauvais choix de pneus. « C’est tout le temps difficile de juger, a-t-il souligné. Mais je l’ai bloqué. À la fin, c’est comme ça. »

Avec 37 points, Lance Stroll occupe désormais le huitième rang au championnat des conducteurs, 80 points derrière Fernando Alonso, son coéquipier chez Aston Martin.