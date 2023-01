Fred VanVleet (23) drible devant Isaiah Hartenstein (55) et Quentin Grimes (6)

(New York) Fred VanVleet a marqué 33 points, Scottie Barnes en a ajouté 26 et les Raptors de Toronto se sont relevés d’un panier égalisateur de RJ Barrett avec 0,6 seconde à écouler en temps réglementaire pour mériter un gain de 123-121, en prolongation, face aux Knicks de New York, lundi.

Brian Mahoney Associated Press

Pascal Siakam a contribué à cette victoire avec des récoltes de 20 points, neuf aides et huit rebonds, mais il s’est retrouvé sur le banc des joueurs pour accumulation de fautes personnelles.

Les Raptors ont dû attendre la tentative ratée de Jalen Brunson, de la zone des trois points, avant de célébrer leur victoire.

Pendant la période additionnelle, O. G. Anunoby a réussi deux paniers de trois points qui ont permis aux Raptors de se donner une avance de six points. Cependant, les Knicks ont failli effacer ce déficit pendant la dernière minute de jeu.

Barrett, qui est originaire de Toronto, a amassé 32 points pour les Knicks, qui avaient gagné leurs trois parties précédentes. Brunson a ajouté 26 points.