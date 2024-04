(Oakland) Les Athletics quitteront Oakland après la présente saison et seront temporairement hébergés dans un stade des ligues mineures situé près de Sacramento, jusqu’à ce que leur nouveau stade de Las Vegas soit prêt à les accueillir.

Josh Dubow Associated Press

Les A’s ont annoncé jeudi leur décision de jouer au domicile des River Cats de Sacramento de 2025 à 2027, avec la possibilité de prolonger leur séjour d’une saison en 2028. Ce pacte a été dévoilé après qu’ils aient été incapables de prolonger leur bail à Oakland pour couvrir cette période de temps.

« Nous avons étudié plusieurs sites temporaires, y compris le Colisée d’Oakland, a déclaré le propriétaire des Athletics John Fisher par voie de communiqué. Malgré nos relations de longue date et les bonnes intentions de toutes les parties impliquées dans les négociations avec Oakland, les conditions nécessaires pour parvenir à un accord semblaient hors de portée. Nous comprenons la déception que cette nouvelle apporte à nos partisans, car cette saison sera notre dernière à Oakland. Tout au long de cette saison, nous honorerons et célébrerons notre séjour à Oakland et partagerons bientôt des détails supplémentaires. »

Les Athletics avaient indiqué en avril dernier qu’ils avaient l’intention de déménager à Las Vegas, et les propriétaires des clubs des Ligues majeures ont approuvé à l’unanimité ce plan en novembre.

Cette décision a suscité la colère des partisans des Athletics et l’équipe californienne a établi un nouveau record de médiocrité aux guichets avec un total de seulement 832 352 spectateurs qui ont visité le Coliseum la saison dernière. Les A’s ont attiré 13 522 spectateurs lors de leur match d’ouverture cette année, et plusieurs milliers d’autres amateurs ont manifesté leur mécontentement envers Fisher dans le stationnement du stade. Les Athletics n’ont pas surpassé la barre des 7000 billets vendus lors de leurs six matchs à domicile suivants.

Les A’s disputeront donc leurs trois prochaines saisons au Sutter Health Park situé à l’ouest de Sacramento, près du capitole de l’État et de l’amphithéâtre de la NBA où jouent les Kings. Le stade des ligues mineures affiche une capacité de 10 624 sièges, et peut accueillir jusqu’à 14 014 spectateurs si on compte la zone réservée sur la pelouse et les billets debout.

« J’ai très hâte d’accueillir les A’s au Sutter Health Park, où les joueurs et les partisans pourront profiter d’une expérience de baseball unique au monde et se créer des souvenirs mémorables, a dit le propriétaire des Kings Vivek Ranadivé, qui possède aussi les River Cats. Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire du sport professionnel à Sacramento. »

Les River Cats partageront donc leur domicile avec les A’s au cours des trois prochaines campagnes.

Le commissaire Rob Manfred a remercié les Kings et les dirigeants de Sacramento pour avoir conclu un accord avec les A’s.

Puisqu’ils demeureront dans le nord de la Californie, les A’s espèrent être en mesure de préserver une bonne partie de leurs droits de télédiffusion avec NBC Sports California, qui leur rapportent annuellement environ 67 millions US (90,4 millions $).