Aaron Judge affiche une moyenne de ,304 et compte 27 circuits et 53 points produits en 68 matchs avec les Yankees cette saison.

(New York) Aaron Judge et les Yankees de New York ont conclu une entente de 19 millions US pour un an, évitant ainsi une audience devant l’arbitre prévue vendredi.

Ronald Blum Associated Press

Judge peut ajouter 250 000 $ supplémentaires s’il gagne le titre de joueur par excellence de la saison et 250 000 $ pour celui de la Série mondiale.

Judge est sans doute à mi-chemin de sa meilleure saison, avec une moyenne de ,304, 27 circuits et 53 points produits en 68 matchs avec les Yankees, les meneurs des Ligues majeures. Il a produit le point victorieux, jeudi, avec un simple lors de la victoire de 7-6 contre les Astros de Houston.

Judge et les Yankees étaient conviés à une audience d’arbitrage, vendredi. Aucune statistique postérieure au 1er mars n’était recevable, à l’exception des comparaisons de contrats et de salaires. C’est la date fixée quand le baseball majeur et l’association des joueurs ont convenu d’un accord qui a mis fin au lock-out.