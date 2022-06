(Chicago) Le receveur Willson Contreras et les Cubs de Chicago ont évité une audience en arbitrage salarial prévue en fin de journée en lui offrant un contrat d’un an et 9,625 millions US, jeudi.

Associated Press

Cette entente se trouve à mi-chemin du salaire de 10,25 millions que convoitait Contreras et les 9 millions que souhaitaient lui offrir les Cubs, lorsque les deux parties s’étaient rencontrées le 22 mars.

Contreras, qui est âgé de 30 ans, a frappé pour une moyenne de ,237 avec 21 circuits et 57 points produits en 128 matchs la saison dernière, dominant la colonne des assistances parmi les receveurs de la Ligue nationale pour une troisième fois.

Il frappe pour ,277 avec 10 longues balles et 23 points produits jusqu’ici cette saison, et sera admissible à l’autonomie complète après la Série mondiale.