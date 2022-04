(New York) Le Baseball majeur a finalement tranché dans le dossier Trevor Bauer : le lanceur des Dodgers de Los Angeles a été suspendu pour 324 rencontres pour avoir contrevenu à la politique contre la violence conjugale du circuit.

La Presse Canadienne

Contrairement au congé administratif dont il faisait l’objet depuis le 2 juillet dernier, Bauer ne touchera pas de salaire pendant la suspension qui commence à compter de ce vendredi et comprend également les matchs éliminatoires.

Sur Twitter, Bauer a déjà indiqué son intention d’en appeler de cette suspension.

« De la façon la plus claire possible, je continue de nier avoir contrevenu de quelque façon que ce soit à la politique sur la violence conjugale et les agressions sexuelles, a écrit Bauer. J’en appelle de cette décision et je m’attends à gagner. Comme nous l’avons depuis le début de ces procédures, mes représentants et moi respectons leur confidentialité. »

Si la suspension est maintenue, Bauer perdre environ 60 millions US en salaire.

Plus tôt cette semaine, Bauer a intenté une poursuite contre son accusatrice en cour fédérale, une décision prise moins de trois mois après que les procureurs de la Californie eurent décidé de ne pas déposer d’accusations criminelles contre le lanceur.

Ils n’ont pas été en mesures de prouver les accusations de cette femme, rencontrée par Bauer sur les réseaux sociaux, au-delà du doute raisonnable, a déclaré le Bureau du procureur général du comté de Los Angeles dans un document publié à la conclusion de leur enquête.

Dans sa poursuite, Bauer identifie la femme qui a fait ces allégations et l’un de ses avocats, Niranjan Fred Tiagarajah, comme défendeurs. L’Associated Press n’identifie habituellement pas les victimes alléguées d’agression sexuelle.

Par communiqué, les Dodgers ont indiqué qu’ils prennent très sérieusement toutes allégations de violence conjugale ou d’agression sexuelle. L’organisation rappelle avoir offert sa collaboration pleine et entière à l’enquête du Baseball majeur et qu’elle respecte la décision du commissaire, tout en ajoutant qu’elle ne commentera pas davantage tant que les procédures d’appel ne seront pas complétées.

Bauer se retrouve à l’écart pour sept jours avec salaire depuis le 2 juillet en raison d’allégations contrevenant à la politique de violence conjugale et de harcèlement sexuel de la MLB et de la MLBPA. Une femme du sud de la Californie prétend qu’il l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle devienne inconsciente en plus de la frapper et d’avoir une relation anale avec elle sans son consentement l’an dernier.

Le Baseball majeur et le syndicat des joueurs ont conjointement convenu de prolonger successivement ce congé depuis. Les agents de Bauer, Jon Fetterolf et Rachel Luba, ont maintes fois répété qu’un congé administratif ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ce n’est plus le cas avec cette suspension.

Bauer n’a pas lancé depuis le 29 juin. Il avait alors une fiche de 8-2 avec une moyenne de points mérités de 2,59 en 17 sorties à sa première saison avec les Dodgers. Il a touché 28 millions US la saison dernière, première de trois saisons prévues au contrat de 102 millions qu’il a signé après avoir gagné son premier Cy-Young, avec les Reds de Cincinnati, en 2020.