Alex Verdugo (99), Jackie Bradley Jr. (19) et Enrique Hernandez (5)

(Boston) Bien qu’ils aient été limités à trois coups sûrs, les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 2-1, mardi soir au Fenway Park, dans le premier d’une série de trois matchs entre les deux rivaux de la section Est de la Ligue américaine.

Associated Press

Les Red Sox (6-5) ont d’ailleurs inscrit le point victorieux en deuxième moitié de septième manche sans réussir un seul coup sûr.

Face au releveur Yimi Garcia (0-1), Bobby Dalbec a entamé la manche en atteignant le deuxième coussin à la suite d’un relais erratique de l’arrêt-court Bo Bichette.

Dalbec s’est ensuite rendu au troisième but à la suite d’un roulant de Jackie Bradley fils à Bichette, et il a croisé le marbre sur un ballon sacrifice de Connor Wong au champ droit.

« Le match avait des allures de séries et j’ai pris les décisions comme si c’était le cas, a dit le gérant des Sox, Alex Cora. C’est sûr que d’habitude on veut plus que deux points, mais ç’a été suffisant cette fois-ci. »

Les Blue Jays (6-5) avaient pris l’avance en deuxième manche grâce au deuxième circuit de la saison de Zack Collins contre Nathan Eovaldi.

Les Red Sox ont égalé la marque en troisième manche grâce à des doubles consécutifs d’Enrique Hernandez et de Trevor Story contre le partant Yusei Kikuchi.

Ce dernier a permis un point et trois coups sûrs en cinq manches.

« J’ai confiance en lui maintenant, a dit le gérant Charlie Montoyo, cité par le site internet des Jays.

« Nous avons perdu mais je trouve que quand il va au monticule, nous avons une chance. Il a été agressif avec sa rapide et il était en contrôle. »

La victoire est allée au dossier de Hansel Robles (1-0) et Garrett Whitlock a récolté un premier sauvetage en 2022.

La COVID-19 continue chez les Red Sox

Avant la rencontre, les noms du receveur Christian Vázquez et du joueur d’avant-champ Jonathan Araúz, des Red Sox, ont été ajoutés à la liste des absences liées à la COVID-19.

Les dirigeants des Red Sox ont annoncé ces ajouts mardi, une journée après que le receveur Kevin Plawecki et deux membres du personnel de soutien eurent obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage du coronavirus.

Le lanceur droitier Tyler Danish a été rappelé du club-école de Worcester, au niveau AAA. L’équipe a aussi sélectionné le contrat du voltigeur Rob Refsnyder de Worcester.

Après la victoire de 8-1 de ses joueurs face aux Twins du Minnesota dimanche, le gérant des Red Sox, Alex Cora, avait fait savoir qu’il s’attendait à être privé de plusieurs joueurs qui sont non vaccinés en vue d’une série à Toronto la semaine prochaine.

Le lanceur partant Tanner Houck a déclaré au Boston Globe, dimanche, qu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19 et qu’il ne lancera pas lors de cette série de quatre parties face aux Blue Jays, qui s’amorcera le 25 avril. En principe, Houck aurait commencé le deuxième match.

Le gouvernement du Canada exige qu’une personne doit avoir reçu une deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19 – ou une dose du vaccin produit par Johnson & Johnson – au moins 14 jours avant d’entrer au pays.

Les joueurs au rancart en raison de questions liées aux vaccins de la COVID-19 ne sont pas payés et n’ajoutent pas de journées d’ancienneté pendant leur séjour sur la liste restreinte.