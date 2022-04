PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Denver) Le lanceur Kyle Freeland a signé un contrat de cinq ans, d’une valeur globale de 64,5 millions avec les Rockies du Colorado.

Associated Press

Ce faisant, Freeland, qui a vu le jour à Denver, et les Rockies éviteront une audience en arbitrage qui devait avoir lieu le 24 mai.

Dans un communiqué, le directeur général des Rockies, Bill Schmidt, a fait savoir que l’équipe et Freeland avaient entamé des pourparlers il y a longtemps. Il s’est également dit heureux d’avoir conclu cette entente.

Un lanceur gaucher qui célébrera son 29e anniversaire de naissance le 14 mai, Freeland touchera 7 millions cette saison, 10,5 millions en 2023, 15 millions en 2024 ainsi que 16 millions lors de chacune des deux campagnes suivantes.

Le contrat inclut une clause optionnelle conditionnelle de 17 millions à la discrétion du joueur en vue de 2027. Freeland pourra s’en prévaloir s’il accumule 170 manches ou plus au monticule en 2026.

De plus, si Freeland termine dans le top-5 pour le trophée Cy Young lors de n’importe quelle saison entre 2022 et 2024, il aura alors la possibilité de mettre fin au contrat à l’issue de la saison 2024 et devenir un joueur autonome.

Freeland avait demandé aux Rockies de faire passer son salaire de 5 025 000 $ à 7,8 millions. L’équipe lui offrait 6425 000 $.

Il aurait pu devenir joueur autonome à la fin de la saison 2023.

L’entente intervenue avec Freeland est la plus lucrative pour un lanceur des Rockies depuis que Mike Hampton avait accepté un pacte de huit ans, d’une valeur de 121 millions avant la saison 2001.

Freeland présente une fiche de 0-2 avec une moyenne de points mérités de 10,00 en deux départs cette saison. En six campagnes dans les Ligues majeures, son dossier global est de 40-42, avec une moyenne de points mérités de 4,28.

En 2018, il a terminé quatrième au classement pour le trophée Cy Young, après avoir affiché un dossier de 17-7 et une moyenne de points mérités de 2,85.

Il reste encore 22 joueurs susceptibles de devoir se présenter pour une audience en arbitrage, entre le 26 avril et le 24 juin.

En temps normal, les audiences en arbitrage ont lieu pendant le mois de février. Elles ont été reportées à cause du lock-out qui sévissait alors au Baseball majeur.