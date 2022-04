Photo Frank Franklin II, Associated Press

(New York) Vladimir Guerrero fils a claqué trois longues balles, dont deux face à l’as Gerrit Cole, et les Blue Jays de Toronto ont battu les Yankees de New York 6-4, mercredi soir.

Jake Seiner Associated Press

George Springer a brisé l’égalité grâce à un simple en septième manche et les Blue Jays ont résisté aux Yankees malgré les circuits d’Anthony Rizzo, Aaron Judge et Gleyber Torres.

Guerrero a cogné un circuit en première manche aux dépens de Cole et il a ajouté une frappe de deux points en troisième, procurant une avance de 3-0 aux Torontois.

Guerrero a réussi un double contre Cole en sixième manche et il a catapulté une offrande de Jonathan Loaisiga à 443 pieds du marbre, en huitième.

Il s’agissait d’un deuxième match de trois circuits en carrière pour Guerrero, qui avait établi ce sommet pour une première fois le 27 avril, contre les Nationals de Washington. Il était dans le cercle d’attente lorsque son coéquipier Bo Bichette a été le dernier joueur retiré en début de neuvième manche, n’ayant donc pas l’occasion d’égaler le record des Majeures avec quatre longues balles lors d’une même partie.

Guerrero mène le Baseball majeur avec quatre circuits en six matchs, après avoir mené le circuit lors de la dernière saison. Il avait alors réussi 48 coups de quatre buts.

Jordan Romano a enregistré un quatrième sauvetage cette saison après avoir stoppé les Yankees en neuvième manche. Romano a concrétisé ses 27 dernières tentatives de sauvetage.

Le voltigeur des Blue Jays Teoscar Hernández a quitté le terrain en sixième manche, après avoir frappé un roulant. Il a été retiré de l’affrontement en raison d’un inconfort du côté gauche du corps.

Les Yankees ont effacé leur retard de 3-0 à la suite des longues balles de Rizzo et de Judge et après que DJ LeMahieu eut claqué un double face à José Berríos, en sixième manche. Springer a répliqué en cognant un simple d’un point en septième, aux dépens de Loaisiga.

Rizzo a réussi trois circuits en six matchs. Judge et Torres ont tous deux obtenu leur premier de la saison.

Cole a passé six frappeurs dans la mitaine en cinq manches et deux tiers de travail, allouant trois points. Trois des quatre coups sûrs contre lui sont venus du bâton de Guerrero.

Adam Cimber (1-1) n’a accordé aucun point en une manche et il a signé la victoire pour les Blue Jays. Chad Green (0-1) a donné un but sur balles à Alejandro Kirk et Cavan Biggio a croisé le marbre lors du simple de Springer.