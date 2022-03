PHOTO JIM MONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Braves renforcent leur champ extérieur en signant Rosario et Dickerson

(Atlanta) Les Braves d’Atlanta ont conservé les services du joueur par excellence de la dernière série de championnat de la Nationale, Eddie Rosario, en lui accordant un contrat de deux ans d’une valeur de 18 millions US.

Associated Press

Les champions en titre de la Série mondiale ont également ajouté de la profondeur à leur champ extérieur en offrant un contrat d’un an, non garanti, à Alex Dickerson qui devrait toucher un million de dollars.

Ces ententes ont été annoncées au lendemain de la signature à long terme du joueur de premier but Matt Olson pour huit ans et 168 millions. Mardi, les Braves avaient aussi consenti 10 millions pour deux ans au lanceur droitier Collin McHugh.

Le directeur général des Braves, le Québécois Alex Anthopoulos, avait d’ailleurs mentionné mardi qu’il espérait avoir complété son alignement d’ici vendredi. Il disait s’attendre à effectuer d’autres annonces d’ici là.

Rosario constitue un ajout important pour le champ extérieur des Braves qui devraient être privés du voltigeur vedette Ronald Acuña fils pour au moins le premier mois de la saison. Il se remet toujours d’une intervention chirurgicale à un genou subie la saison dernière. L’organisation a bien fait savoir qu’elle ne précipiterait pas le retour au jeu de son jeune joueur bien que celui-ci soit présent au camp d’entraînement.

Âgé de 30 ans, Rosario empochera neuf millions US pour les deux prochaines saisons. Il a accepté de verser 1 % de son salaire à la Fondation des Braves d’Atlanta. Son contrat prévoit aussi une année d’option pour les Braves en 2024.

Il s’est joint aux Braves à la suite d’une transaction impliquant l’organisation de Cleveland, le 30 juillet 2021. En séries éliminatoires, il s’est avéré une acquisition payante en décrochant le titre de joueur par excellence de la série de championnat avec une moyenne au bâton de ,560, trois circuits, neuf points produits et six points marqués.

Il a connu une séquence de 11 matchs éliminatoires avec au moins un coup sûr, frappant pour ,383.

Dans le cas de Dickerson, 31 ans, il a maintenu une moyenne de ,233 avec 13 circuits en 111 matchs avec les Giants de San Francisco la saison dernière.

Les Braves ont cédé quatre de leurs 20 meilleurs espoirs, incluant le voltigeur Cristian Pache et le receveur Shea Langeliers, aux Athletics d’Oakland en retour d’Olson, lundi, une fois qu’il est devenu clair que le joueur de premier but étoile Freddie Freeman ne signerait pas de nouvelle entente. Les Braves ont aussi laissé partir les lanceurs Ryan Cusick, un choix de premier tour en 2021, et Joey Estes.