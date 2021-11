(New York) Le lanceur étoile Max Scherzer a obtenu 130 millions de dollars sur trois ans dans un contrat avec les Mets de New York, selon ce que l’Associated Press a appris d’une personne au fait des négociations.

Ronald Blum Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat puisque l’entente n’avait pas été finalisée et que Scherzer doit subir avec succès un examen médical.

Le salaire annuel moyen de 43,33 millions serait de loin le plus élevé des Majeures, surpassant sans difficulté les 36 millions consentis annuellement au lanceur Gerrit Cole par les Yankees de New York, qui se sont toutefois assurés ses services pour neuf saisons et 324 millions.

Scherzer, un droitier de 37 ans, pourrait se retirer de ce contrat après la saison 2023 et redevenir joueur autonome. Scherzer a aussi obtenu une clause de non-transaction blindée. Toute transaction devrait recevoir sa bénédiction.

Le vainqueur de trois trophées Cy-Young a compilé un dossier de 15-4 et une moyenne de points mérités de 2,46 la saison dernière pour les Nationals de Washington et les Dodgers de Los Angeles, qui l’avaient acquis le 30 juillet. Il a retiré 236 frappeurs sur des prises et accordé que 36 buts sur balles en 179 manches et un tiers.

Il vient d’écouler la dernière année de son contrat de sept ans et 210 millions, dont 105 millions lui seront versés de 2022 à 2028.

Il a une fiche en carrière de 190-97 avec une MPM de 3,16 en 14 saisons pour les Diamondbacks de l’Arizona, les Tigers de Detroit, les Nationals et les Dodgers.

Véritable cheval de trait au monticule, il a aidé les Nationals à remporter la Série mondiale en 2019. Il a gagné le Cy-Young avec les Tigers en 2013, avant de le gagner deux saisons consécutives, en 2016 et 2017, avec les Nationals.

Chez les Mets il rejoint une rotation qui est menée par le double gagnant du Cy-Young Jacob deGrom, qui n’a pas lancé après le 7 juillet en raison de raideurs à l’avant-bras.

Les Mets viennent également de s’entendre pour quatre saisons et 78 millions avec le voltigeur de centre Sterling Marte, en plus d’avoir fait signer des contrats au voltigeur et premier-but Mark Canha et au joueur d’avant-champ Eduardo Escobar. Tous ces contrats seront officialisés quand ces joueurs auront subi avec succès un examen médical.