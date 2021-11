(Minneapolis) Les Twins du Minnesota et le voltigeur de centre Byron Buxton se sont entendus sur les modalités d’un contrat de sept ans d’une valeur de 100 millions $ US, selon ce qu’a révélé une source à The Associated Press.

Dave Campbell La Presse Canadienne

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat, dimanche, parce que le contrat n’est pas encore finalisé et qu’il est soumis à un examen physique réussi.

Buxton a publié une photo à vol d’oiseau du Target Field sur son compte Instagram et il a ajouté un cœur. Les Twins détenaient encore ses droits pour une autre saison, soulevant la possibilité d’un échange ou de le perdre sur le marché des joueurs autonomes.

Malgré quelques accrochages dans les négociations, qui ont été compliquées par les antécédents de blessures de Buxton qui ont considérablement limité sa disponibilité pour les Twins, le joueur de 27 ans n’a jamais voulu quitter l’organisation.

Buxton a rejoint les Twins dès sa sortie de l’école secondaire après avoir été le deuxième choix au total du repêchage de 2012.

Buxton a disputé plus de 92 matchs seulement une fois en sept saisons dans le Baseball majeur. C’est arrivé en 2017, quand il a participé à 140 parties et qu’il a gagné le Gant d’Or.

Lors de la dernière saison, Buxton a claqué 23 doubles et 19 circuits en seulement 235 présences au marbre. Il a montré une moyenne au bâton de ,306 et un pourcentage de puissance de ,647.

Buxton a subi une élongation à la hanche droite en mai. Puis, à la mi-juin, lors de son troisième match après son retour au jeu, il a été atteint à la main par un lancer et il s’est cassé l’auriculaire gauche.