(New York) Le receveur des Giants de San Francisco Buster Posey et le puissant cogneur des Orioles de Baltimore Trey Mancini ont gagné le trophée du retour de l’année dans le Baseball majeur, lundi soir.

La Presse Canadienne

Posey, qui est le gagnant de la Nationale, n’a pas joué en 2020, après que son épouse et lui eurent adopté deux filles nées prématurément. Il a annoncé plus tôt en novembre qu’il prenait sa retraite après 12 saisons dans le Baseball majeur.

Mancini, lauréat dans l’Américaine, a quant à lui raté toute la saison 2020 après avoir été traité pour un cancer du côlon de stade 3. Lui et Posey ont été sélectionnés lors d’un scrutin fait auprès des journalistes à la couverture des 30 équipes pour le site web du Baseball majeur.

PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Trey Mancini

Âgé de 34 ans, Posey a maintenu une moyenne au bâton de ,304 avec 18 circuits et 56 produits lors de la dernière saison. Il s’agissait de sa plus haute moyenne au bâton depuis 2017 et son plus haut total de circuits depuis 2015.

À 29 ans, Mancini a présenté une moyenne au bâton de ,255 avec 21 longues balles et 71 points produits. Il a claqué le 100e circuit de sa carrière le 20 juin, à son 531e match en carrière, devenant le joueur des Orioles à atteindre ce plateau le plus rapidement de l’histoire de l’équipe.