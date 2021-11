PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Les Red Sox de Boston ont exercé l’option de deux autres saisons au contrat d’Alex Cora, récompensant ainsi le gérant qui les a guidés à la série de championnat de la Ligue américaine à sa première saison au retour d’une suspension d’un an.

Jimmy Golen Associated Press

Cora, âgé de 46 ans, est maintenant sous contrat jusqu’en 2024.

« Le leadership d’Alex sur notre personnel et nos joueurs a été déterminant dans tout ce que nous avons accompli en 2021, a déclaré le chef de la direction baseball Chaim Bloom. Avec l’ensemble du bureau de direction des Red Sox, je suis ravi de ces nombreuses années de collaboration continue alors que nous travaillons ensemble pour apporter un autre trophée de la Série mondiale au Fenway Park. »

Ancien joueur de champ intérieur qui a fait partie de l’équipe des Red Sox lors de la conquête de la Série mondiale en 2007, Cora présente une fiche de 284-202 en trois saisons en tant que gérant.

Au cours de sa première année en 2018, il a mené le club à un record d’équipe de 108 victoires et au titre de la Série mondiale. Cora a été congédié un an plus tard lorsqu’il a été identifié comme l’un des principaux responsables du scandale du vol des signaux avec les Astros de Houston.

Après le court intermède de Ron Roenicke pendant la saison 2020 raccourcie par la pandémie, Cora a fait son retour dans l’abri à Boston. Les Red Sox ont compilé un dossier de 92-70, puis ont battu les Yankees de New York lors du match éliminatoire de la Ligue américaine.et les Rays de Tampa Bay en séries de section avant de s’incliner contre les Astros dans la série de championnat.

« Je suis plus que reconnaissant pour cette occasion de diriger les Red Sox, a confié Cora. Nous avons vécu tellement de moments spéciaux comme équipe et en tant que ville en 2021, mais nous avons encore une tâche inachevée à accomplir. »