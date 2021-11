PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Denver) Les Rockies du Colorado ont octroyé un contrat de trois saisons et 14,5 millions de dollars au receveur Elias Diaz.

Associated Press

Cette entente a été annoncée jeudi et le privera d’une année d’admissibilité à l’arbitrage salarial et de deux à l’autonomie. Diaz empochera 3 millions la saison prochaine, 5,5 millions en 2023 et 6 millions en 2024.

Diaz, qui a fêté son 31e anniversaire mercredi, a frappé pour une moyenne de ,246 avec un sommet personnel de 18 circuits, à égalité au troisième rang à ce chapitre parmi les receveurs de la Ligue nationale. Il a aussi épinglé 42,1 % des coureurs en tentative de vol, un taux dépassé uniquement par le receveur des Royals de Kansas City Salvador Perez.

Diaz avait été mis sous contrat par les Rockies à titre de joueur autonome émanant des ligues mineures en janvier 2020, et il a été promu aux Ligues majeures sept mois plus tard.