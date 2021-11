Shohei Ohtani et Bryce Harper sont nommés joueurs les plus utiles

(New York) Shohei Ohtani a été nommé unanimement le joueur le plus utile de l’Américaine, jeudi soir, alors que Bryce Harper a reçu cet honneur dans la Nationale pour une deuxième fois en carrière.

Ronald Blum La Presse Canadienne

Ohtani a reçu les 30 votes de première place de la part des électeurs, tous membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Les joueurs des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils et Marcus Semien ont respectivement pris les deuxième et troisième rangs.

Ohtani a montré une moyenne au bâton de ,257 avec 46 circuits et 100 points produits en tant que frappeur désigné des Angels de Los Angeles. Il a également présenté une fiche de 9-2 et une moyenne de points mérités de 3,18 en 23 départs.

Il s’agissait de la première saison complète au monticule du Japonais de 27 ans depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale de type Tommy John, en 2019.

Ohtani a été nommé le joueur recrue de l’Américaine en 2018, après avoir quitté le Japon pour signer un contrat avec les Angels. En 2021, il est devenu le premier joueur partant à deux positions au match des étoiles, depuis son instauration en 1933.

PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Shohei Ohtani

Babe Ruth, le dernier joueur à avoir campé le rôle de lanceur et de frappeur, n’a connu que deux saisons au cours desquelles il s’est signalé au marbre tout en lançant de façon régulière, soit en 1918 et 1919. Il a été vendu aux Yankees de New York en décembre 1919 et il n’a effectué que cinq autres apparitions au monticule lors des 16 dernières saisons de sa carrière.

Âgé de 22 ans, Guerrero a terminé à égalité au sommet des Majeures pour les circuits (48) et il a maintenu une moyenne au bâton de ,311 avec 111 points produits. Son père, Vladimir, avait été nommé le joueur le plus utile de l’Américaine en 2004.

Semien a montré une moyenne au bâton de ,265 avec 42 circuits et 102 points produits. À 31 ans, il est l’un des joueurs autonomes les plus convoités pendant la saison morte.

Harper a reçu 17 des 30 votes de première place et un total de 348 points au scrutin. Soto a pris le deuxième rang avec six votes de première place alors que Tatis a terminé troisième.

Harper a surmonté le fait d’avoir été atteint au visage lors d’un match cette saison et il a maintenu une moyenne au bâton de ,309 avec 35 circuits pour les Phillies de Philadelphie. Il a mené les Majeures au chapitre de la moyenne de puissance (,465), de la moyenne de présence plus puissance (1,044) et des doubles (42).

Les Phillies ont toutefois raté les séries pour une troisième saison consécutive depuis qu’il a signé un contrat de 13 ans d’une valeur de 330 millions US. Harper a été nommé le joueur le plus utile de façon unanime en 2015, alors qu’il portait les couleurs des Nationals de Washington.

Soto, qui a été sélectionné au match des étoiles pour une première fois, a présenté une moyenne au bâton de ,313 avec 29 circuits et 95 points produits pour les Nationals. Il a mené le Baseball majeur au chapitre des buts sur balles (145) et de la moyenne de présence sur les buts (,465).

Tatis a trôné au sommet de la Nationale avec 42 longues balles, affichant une moyenne au bâton de ,282 avec 97 points produits pour les Padres de San Diego.