Baseball

Braves — Astros

Une Série mondiale attendue depuis 60 ans

Freddie Freeman qui s’élancera sur la plus grande scène du baseball pour la première fois, José Altuve et sa bande qui seront de retour encore une fois. Luis Garcia, Framber Valdez et les jeunes lanceurs des Astros de Houston seront confrontés à Ozzie Albies, Austin Riley et tous les jeunes frappeurs affamés des Braves d’Atlanta.