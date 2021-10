(New York) Le gérant Aaron Boone a accepté un nouveau contrat de trois ans des Yankees de New York, assorti d’une option du club pour 2025, après quatre saisons victorieuses, mais infructueuses.

Associated Press

Boone, qui a réussi un circuit gagnant pour les Yankees lors de la série de championnat en 2003, présente un palmarès de 328-218 et quatre présences en séries éliminatoires, mais un seul championnat de la section Est de la Ligue américaine.

Les Yankees ont éliminé les Athletics d’Oakland lors du match éliminatoire des « meilleurs deuxièmes » de la Ligue américaine en 2018 et se sont inclinés contre les Red Sox de Boston en série de section. L’année suivante, ils ont balayé les Twins du Minnesota dans la série de section et ont perdu en six matchs contre les Astros Houston dans la série de championnat. En 2020, ils ont balayé les Indians de Cleveland en match éliminatoire, mais ont été éliminés par les Rays de Tampa Bay en série de section. Cette année, les Red Sox ont eux raison d’eux lors du match éliminatoire de la Ligue américaine.

Les Yankees n’ont toujours pas participé à la Série mondiale depuis qu’ils ont remporté le titre en 2009 sous la direction de Joe Girardi — soit la dernière saison complète avant la mort du propriétaire George Steinbrenner. Boone a été embauché par le directeur général Brian Cashman et Hal Steinbrenner, qui a succédé à son père en tant que propriétaire majoritaire en novembre 2008.

« Nous avons une personne et un gérant en Aaron Boone qui possède l’expertise et a gagné le respect de tous pour continuer à nous guider vers l’avant, a précisé Steinbrenner dans un communiqué. En tant qu’équipe et en tant qu’organisation, nous devons grandir, évoluer et nous améliorer. Nous devons nous améliorer. Je sais qu’Aaron partage pleinement nos attentes de succès, et j’ai hâte de faire appel à son intelligence, ses intuitions et son leadership dans la poursuite de notre prochain titre en Série mondiale. »

Boone, âgé de 48 ans, était analyste à la chaîne ESPN et n’avait jamais occupé le poste de gérant lorsqu’il a été embauché par les Yankees. Il faisait partie des six personnes interviewées pour le poste et il a été préféré à l’instructeur sur le banc des Yankees Rob Thomson, l’ancien gérant à Cleveland et à Seattle Eric Wedge, l’instructeur sur le banc des Giants de San Francisco Hensley Meulens, l’instructeur au troisième but des Dodgers de Los Angeles Chris Woodward et l’ancien voltigeur des Yankees Carlos Beltrán.

Boone a évolué au troisième but dans les Ligues majeures de 1997 à 2009 et a participé au match des étoiles en 2003, lorsque les Yankees l’ont acquis des Reds à la date limite des échanges. Son circuit à la 11e manche contre Tim Wakefield des Red Sox de Boston a permis aux Yankees de remporter le septième match et la série de championnat de la Ligue américaine.