PHOTO KEVIN M. COX, THE GALVESTON COUNTY DAILY NEWS VIA AP

(Houston) Carlos Correa s’est arrêté quelques secondes au marbre, tapotant l’endroit sur son poignet où se trouverait une montre, après avoir frappé un coup de circuit décisif en septième manche qui a propulsé les Astros de Houston vers une victoire de 5-4 sur les Red Sox de Boston vendredi soir dans le match d’ouverture de la série de championnat de la Ligue américaine.

Associated Press

« C’est mon heure », a-t-il crié avant de trotter autour des buts.

Et si son temps avec les Astros s’achève à la fin de cette saison, l’arrêt-court vedette en fera certainement un mois octobre inoubliable.

Correa a fait équipe avec Jose Altuve pour empêcher Kiké Hernández de donner la victoire aux Red Sox, lui qui a cumulé les exploits offensifs et défensifs.

Jose Altuve a égalé le match avec un circuit de deux points en sixième avant que Correa envoie le lancer d’Hansel Robles de l’autre côté de la clôture avec deux retraits en septième manche pour donner une avance de 4-3 aux Astros.

Correa, qui fait partie des Astros depuis qu’il a été sélectionné premier au repêchage en 2012, devient joueur autonome à la fin de la saison et il semble probable qu’il ne restera pas à Houston.

Kiké Hernández, qui a remporté une Série mondiale avec les Dodgers l’an dernier, a marqué deux fois et frappé quatre coups sûrs et a probablement sauvé plusieurs points avec deux superbes attrapées.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Enrique Hernandez a claqué un deuxième circuit en neuvième manche.

Il a frappé son deuxième circuit du match contre le releveur Ryan Pressly au début de la neuvième manche pour réduire l’avance à 5-4. Mais Pressly a retiré les trois frappeurs suivants pour obtenir le sauvetage.

En avance 4-3, les Astros ont rempli les buts avec aucun retrait en huitième lorsque le lanceur Hirokazu Sawamura a atteint Martín Maldonado. Houston a ajouté au pointage lorsque Yuli Gurriel a glissé juste avant l’arrivée de la balle au marbre pour marquer sur un ballon sacrifice d’Altuve qui a porté le score à 5-3, malgré un formidable relais de Hernandez.

Hernández a excellé pour les Red Sox en octobre, avec 13 coups sûrs lors de ses quatre derniers matchs pour établir un record du baseball majeur pour le plus grand nombre de coups sûrs en quatre matchs lors d’une série éliminatoire. Il a dépassé Billy Hatcher (1999), Marquis Grissom (1995), Hideki Matsui (2004) et Randy Arozarena (2020), qui en avaient tous réussi 11.

Chas McCormick a frappé un simple avec un retrait en sixième avant qu’Altuve ne devienne le quatrième joueur de l’histoire du baseball majeur à frapper au moins 20 circuits en séries éliminatoires avec une frappe au centre gauche pour créer l’égalité 3-3.

Plus tôt, Hernández a débuté une troisième manche de 3 points avec un circuit au centre du terrain pour porter la marque à 1-1.

Xander Bogaerts a obtenu un but sur balle et Rafael Devers un simple. J.D. Martinez a ensuite frappé une balle vers Altuve pour ce qui aurait dû être un jeu de routine. Mais la balle a effleuré son gant et a roulé entre ses jambes pour permettre à Martinez d’atteindre le but et à Bogaerts de marquer pour donner une avance de 2-1 à Boston.

Hunter Renfroe a ensuite frappé un double au champ gauche pour amener la marque à 3-1.

Les deux équipes se sont fortement appuyées sur leurs enclos de releveurs après que le partant de Boston Chris Sale et Framber Valdez de Houston aient été chassés en troisième.

Ryne Stanek a obtenu le dernier retrait en septième, ce qui lui permettra d’avoir la victoire à sa fiche.

Sale a accordé cinq coups sûrs et un point en 2 manches et 2/3 vendredi. Valdez a accordé six coups sûrs et trois points – dont deux mérités.

Les Astros menaient 1-0 après qu’Altuve ait marqué sur un ballon sacrifice de Yordan Alvarez en première manche.

Houston a rempli les buts avec un retrait dans la seconde, mais Altuve a été retiré sur des prises avant que Sale n’échappe aux ennuis grâce à l’aide de Hernández au champ centre. Hernández, dont les débuts dans le baseball majeur ont eu lieu lorsqu’il a remplacé Altuve à la fin d’un match en 2014, a couru pour voler Michael Brantley d’un coup sûr avec un plongeon au centre qui mettait fin à la manche.

Les Astros avaient des coureurs au premier et au deuxième avec deux retraits en cinquième lorsque Hernández a de nouveau joué les trouble-fêtes. Il a attrapé la balle au champ droit sur un ballon de Kyle Tucker pour laisser Houston les mains vides une fois de plus.

Le match 2 aura lieu samedi à Houston.

Nathan Eovaldi de Boston (1-0, 2,61) aura une sorte de retour aux sources samedi lorsqu’il commencera le match face à la recrue Luis Garcia (0-0, 16,88). Eovaldi a grandi dans la banlieue d’Alvin à Houston, et a souvent visité l’Astrodome et le Minute Maid Park en grandissant.