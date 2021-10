(Chicago) Les Cubs de Chicago ont annoncé l’embauche de Carter Hawkins au poste de directeur général vendredi, puisant dans le groupe d’hommes de baseball des Guardians de Cleveland dans le but d’améliorer leur propre réseau de développement des joueurs.

Jay Cohen Associated Press

Une conférence de presse doit avoir lieu lundi pour présenter celui qui deviendra le 16e directeur général dans l’histoire de l’équipe.

Âgé de 37 ans, Hawkins a passé 14 saisons avec Cleveland, dont les cinq dernières dans le rôle d’adjoint au directeur général. Il a aussi supervisé le réseau de développement des joueurs de l’organisation.

Pendant que les Cubs ont eu de la difficulté à permettre à leurs espoirs au monticule d’avoir du succès dans les Ligues majeures, Cleveland s’est fort bien tiré d’affaire à ce chapitre.

Cleveland a choisi Shane Bieber en quatrième ronde du repêchage de 2016, et le lanceur droitier a gagné le trophée Cy Young dans la Ligue américaine l’an dernier. Aaron Civale, un choix de troisième tour en 2016, a présenté une fiche de 12-5 avec une moyenne de points mérités de 3,84 en 21 départs cette saison. Zach Plesac et Triston McKenzie ont aussi montré de belles choses.

Jed Hoyer était à la recherche d’un directeur général depuis qu’il avait été promu au poste de président des opérations baseball chez les Cubs, il y a près d’un an, en remplacement de Theo Epstein. Il avait mis un terme à ses démarches parce qu’elles avaient été ralenties par la pandémie de la COVID-19.

« Je suis emballé d’amener Carter au sein de notre organisation », a déclaré Hoyer dans un communiqué de presse.

« Il a mérité une fantastique réputation à titre de meneur grâce à du travail acharné, de l’ouverture d’esprit, de l’humilité et de l’intelligence. J’aiété heureux d’apprendre à le connaître pendant notre entrevue, et il est rapidement devenu clair que nous partageons la même passion pour bâtir une équipe. »

Hoyer et Hawkins tenteront de relancer une organisation qui a présenté une fiche de 71-91 en 2021, la pire de l’équipe depuis qu’elle avait affiché un dossier de 66-96 en 2013. Les Cubs avaient connu six campagnes consécutives avec plus de victoires que de revers avant 2021.

Le personnel de lanceurs sera probablement une priorité chez les Cubs au cours de l’entre-saison. L’équipe a affiché une moyenne de points mérités globale de 4,87 pour le 27e échelon dans les Ligues majeures.