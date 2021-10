PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Les Phillies de Philadelphie ont trouvé leur nouvel instructeur des frappeurs en Kevin Long, qu’ils réunissent ainsi au gérant Joe Girardi et à leur frappeur de puissance Bryce Harper.

Associated Press

Long a passé les quatre dernières saisons dans les mêmes fonctions avec les Nationals de Washington, où il a travaillé avec Harper.

Avant de se joindre aux Nationals, l’homme de 54 ans a passé trois saisons comme instructeur des frappeurs avec les Mets de New York et huit autres avec les Yankees de New York, où il a travaillé sous les ordres de Girardi, de 2008 à 2014.

Les Phillies ont congédié leur instructeur des frappeurs Joe Dillon lors du dernier jour de la saison. Les Phillies ont terminé deuxièmes dans l’Est de la Nationale, mais au septième rang de la Nationale pour les points marqués et au neuvième pour la moyenne au bâton.